Mariene de Castro apresenta o show “Maria da Canção” em Brasília

Ingressos começam a ser vendidos amanhã (25), às 9h, na bilheteria física da Caixa Cultural Brasília, e às 13h na bilheteria online

Uma das mais fortes e marcantes vozes da música baiana, a cantora Mariene de Castro é referência na exaltação da musicalidade afro-brasileira desde quando surgiu no mercado do samba, ainda em sua cidade-natal, Salvador da Bahia. Entre os dias 28 e 30 de novembro, Mariene estreia seu mais recente show, “Maria da Canção” na Caixa Cultural Brasília. Em parceria com o músico, cantor e compositor Roberto Mendes, fundamental para a história e a riqueza musical do Recôncavo Baiano, o espetáculo estreou em agosto de 2023 e desde então vem ganhando mais e mais cidades brasileiras, sempre com lotação máxima.

Com valores a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), os ingressos serão vendidos a partir das 9h de sábado, dia 25 de novembro, na bilheteria da Caixa Cultural ou online, através do site Bilheteria Cultural. Tendo duração de 90 minutos, Maria da Canção mergulha na riqueza cultural do interior da Bahia, explorando as influências e tradições presentes na musicalidade dos dois artistas. Pelas origens e influências culturais de ambos, o projeto é traduzido como o encontro da cabocla, representada por Mariene de Castro, apaixonada pela nação yorubaiana, com o filho da encruzilhada luso-bantu-sudanesa, incorporado por Roberto Mendes.

Ao longo do show, Mariene e Roberto exploram a fusão de estilos como chula, samba-de-roda e xaréu, ritmos que são parte da tradição que faz do Recôncavo Baiano um território único no Brasil no que diz respeito às contribuições culturais afro-brasileiras. Conduzindo o público por uma jornada conduzida por amor, fé e família, o repertório é composto de canções de Roberto Mendes junto a alguns parceiros que também ajudaram a construir clássicos musicais que traduzem esta cosmologia tão própria da ancestralidade afro-baiana, tais como Capinan, Jorge Portugal e J. Veloso.

Apesar de enraizado no legado musical clássico afro-baiano, o show apresenta uma abordagem inventiva musicalmente, mesclando referências tradicionais dos terreiros e axés do interior do estado da Bahia, com experimentações contemporâneas. Novos e modernos arranjos para canções que se tornaram clássicos da música preta brasileira, portanto, ganham vida nesse show. Essa mistura entre tradição e inovação cria uma experiência cultural enriquecedora, conectando gerações diferentes e emprestando novas roupagens para se compreender a música baiana de todos os tempos.

Mariene de Castro explica que a ideia do projeto vem da vontade de celebrar a amizade e parceria de longa data dos dois. “Maria da Canção nasce da minha vontade de cantar; de cantar com Roberto, de ouvir Roberto cantar, de cantar as canções de Roberto. Nossa amizade comemora 25 anos”, destaca. Sambista desde de muito jovem, Mariene garantiu seu lugar no panteão das grandes vozes brasileiras, sendo considerada uma resposta firme àqueles que dizem que o samba é uma música essencialmente carioca e não baiana.

Sua voz cativou críticos, artistas e o público, construindo uma carreira sólida e bem-sucedida no Brasil e no exterior. A conexão profunda de Mariene com as raízes culturais da Bahia e do Rio – onde ela vive atualmente – se reflete em sua arte, que mistura cores, amores e sabores característicos do samba. Sua originalidade no samba se destaca ao incorporar diferentes matizes do gênero e mostrar o quanto todas elas são fundamentais, dando destaque a sambas de roda e clássicos menos conhecidos da cultura popular. Seu repertório reflete a influência de ritmos de quatro nações do candomblé: Ketu, Angola, Jeje e Efan (Ijexá).

Com trajetória de mais de 40 anos, Roberto Mendes é um exímio violonista, autor e compositor que já teve suas canções interpretadas por renomados artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Sérgio Mendes, Gilberto Gil, Zezé Motta, Tânia Alves, Fabiana Cozza, Margareth Menezes, Virgínia Rodrigues, Daniela Mercury, a própria Mariene, entre outros. Natural de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, Roberto acumula um portfólio de 11 álbuns, dois livros, um DVD, um EP, além de inúmeros shows, workshops e palestras ao redor do mundo.

Sua obra é um tributo à sua terra, enraizada em sua profunda conexão com o samba-chula, uma vertente característica do Recôncavo reconhecida mundialmente como Obra Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Roberto Mendes é um dos violonistas populares mais notáveis do Brasil, sobretudo por traduzir a chula para o violão brasileiro de forma singular e complexa. Os dois artistas partilham o compromisso de preservar as raízes culturais tão fundamentais para a presença preta na Bahia, transmitindo mensagens de empoderamento, resiliência, orgulho e muita fé.

SERVIÇO

Show “Maria da Canção”, com Mariene Castro e Roberto Mendes

Datas e Horário: 28 a 30 de novembro de 2023, sempre às 20h (terça a quinta)

Local: Teatro da Caixa Cultural Brasília – Lotes 3/4, SBS Q. 4 – Asa Sul

Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada)

Vendas: A partir das 9h do dia 25 de novembro na bilheteria da Caixa e online no site bilheteriacultural.com

Duração: 90 minutos

Classificação Indicativa: Livre

Mais informações: (61) 3206-9448