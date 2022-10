Mané mirim: Mané Mercado Vírgula oferece atividades para o Dia das Crianças

De 10 a 12 de outubro, o complexo gastronômico irá oferecer um cardápio de comidas divertidas e afetivas

Dia das Crianças com gosto de infância. De brincadeiras e de comidas afetivas. O Mané Mercado Vírgula criou uma programação especial para celebrar a data. De 10 a 12 de outubro, o complexo gastronômico irá oferecer um cardápio de comidas divertidas e afetivas para crianças e adultos. Muitas atividades estarão aguardando os pequenos na Brinquedoteca Manezinho Marista Asa Sul, que serão recebidos com pipoca.

No menu especial para o Dia das Crianças, opções da Casa Baco (Baco Dog, R$ 25,90); Casa Doce (gelatos italianos, picolés e bombom de gelato); De Paulina (empanadas, Los Andes e Las Papitas); Maré (Macarrão Feliz); Pastel Mix (mini pastéis de Nutella); Pató (cookie de baunilha com chocolate); Ricco Burguer (mini hamburguer); Teta (frango grelhado com queijo Mogiana).

Além dos brinquedos oferecidos pelo Manezinho Marista Asa Sul, o espaço preparou diversas atividades como pintura de rosto, pintura e tererê nos cabelos, boliche e balão mania. Duas vezes ao dia, das 12h às 15h e das 19h às 22h, acontecerá uma gincana com corrida de saco, dança das cadeiras, caça ao tesouro, entre outras brincadeiras. Os vencedores receberão medalhas. Os ingressos para acesso a brinquedoteca custam R$ 35,00 (por 1 hora) e R$ 10,00 a fração de 15 minutos.