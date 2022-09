Maior circuito literário do país é realizado na próxima quinta-feira (15), no Sesc Ceilândia

Escritores, poetas e show gratuito do rapper Mano Dáblio estão na programação

O Sesc – DF promove, na próxima quinta-feira (15), às 19h, a 5ª edição do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. O evento, promovido pela unidade de Ceilândia acontecerá no Teatro Sesc Newton Rossi, e é o maior circuito literário do país, com a participação de escritores, poetas e rappers do Distrito Federal, para uma programação que busca destacar e valorizar os profissionais da área.

O evento promoverá duas participações do rapper Mano Dáblio, com seu novo show ReExistir, composto por diversas apresentações literomusicais. O artista se destaca no cenário local das batalhas de Slam Poetry, conhecida como poesia marginal, e foi vencedor do Prêmio Profissionais da Música 2021, na categoria Rap/ Hip Hop, Mano. O poeta acredita na arte e na cultura como ferramenta de luta, conscientização, resgate e transformação, e segue trabalhando para que sua arte e mensagem cheguem a mais pessoas.

Para o Analista de Biblioteca e responsável pela Literatura do Sesc Ceilândia, , João Bruno Garcia, o projeto é essencial para difundir novas produções literárias de artistas do entorno. “O objetivo desse show é, sem dúvidas, valorizar novas formas de produção e estética literária que incorporam os discursos e os artistas periféricos do Distrito Federal” ressaltou.

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras é gratuito e, para assistir, não é necessário retirar ingressos.