Luz, Cor e Fé enaltece os 50 anos da comunidade espírita do Vale do Amanhecer

Projeto tem o objetivo de retratar os mistérios dos rituais e os encantos do lugar sagrado

Como forma de homenagem para celebrar os cinquenta anos da comunidade mística, o Projeto Luz, Cor e Fé, realizado com recursos do Fundo de Apoio a Cultura (FAC), do Distrito Federal, será lançado no dia 13 de novembro, às 20h, no Complexo Cultural de Planaltina-DF. As imagens são registros capturados pelo olhar do fotógrafo Lúcio Távora, idealizador do projeto.

O catálogo fotográfico reúne, em 52 páginas, fotos inéditas de todo este simbolismo. O projeto Luz, Cor e Fé tem o objetivo de retratar os mistérios dos rituais, os encantos do lugar sagrado, por meio das roupagens, indumentárias e a beleza de cada detalhe dos elementos que compõem este local peculiar, trazido pela médium Tia Neiva, através da espiritualidade.

O projeto também conta com o apoio cultural da Associação de Amigos do Centro Histórico de Planaltina. Na ocasião do lançamento, o fotógrafo Lúcio Távora e integrantes do projeto estarão disponíveis para entrevistas no local.

Serviço

Exposição fotográfica e lançamento do catálogo: Luz, Cor e Fé – 50 anos do Vale do Amanhecer”

Data: domingo, 13 de novembro

Local: Complexo Cultural de Planaltina

Horário: 20h