Lucas Morato faz show no Complexo Fora do Eixo

Ingressos antecipados já estão à venda no site Furando a Fila

O Complexo Fora do Eixo recebe, no domingo (30), o show do pagodeiro Lucas Morato. O artista, cantor e compositor de grandes hits, promete agitar os brasilienses na véspera de feriado. Os ingressos antecipados já estão à venda no site Furando a Fila.

Lucas Morato tem sucessos como “Linda Voz”, feita em homenagem ao pai, Péricles. “Sinto Sua Falta”, “Pra Você Acreditar” e “É Natural” são outros hits do cantor — que passaram a tocar ainda mais depois que o cantor Ferrugem regravou em seus DVDs.

A programação da noite ainda conta com os grupos Nauê e Nossa Galera, além dos DJs Yarp e Kacá.

Lucas Morato no Complexo Fora do Eixo

Domingo, 30 de abril

A partir das 18h

Endereço: SAAN, Quadra 1

Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila