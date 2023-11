Luan Carbonari se apresenta na Infinu neste domingo (26)

Cantor, compositor e multi-instrumentista despontou nacionalmente ao apresentar-se cantando Beatriz, de Chico Buarque, em programa televisivo e fez participação no Prêmio Multishow ao lado de Jão

“Meu berço foi a música”. Foi com essa frase que Luan Carbonari, jovem artista de Botucatu, interior de São Paulo, despontou para a mídia nacional ao ser classificado (por cem jurados!) para a final do programa ‘Canta Comigo’, apresentado por Rodrigo Faro, na Record. Cantor, compositor e multiinstrumentista, Luan coleciona outras participações televisivas, como a apresentação recente ao lado de Jão, no Prêmio Multishow 2023. Carbonari estará em Brasília, para apresentação exclusiva na Infinu, comunidade criativa, no domingo, dia 26 de novembro, a partir das 18 horas.

Em tempos de comunicação rápida e efêmera, com vídeos curtos e acelerados, escolher uma canção como Beatriz, de Chico Buarque, para agradar aos jurados poderia ser uma decisão errada, mas a interpretação dada ao clássico da MPB levou Luan Carbonari direto da primeira para a última fase do reality show. O vídeo já conta quase 150 mil visualizações no youtube. No canal da Record de Cabo Verde, a apresentação está com mais de 800 mil de visualizações e 25 mil likes. Introduzido no mundo da música pelos pais, logo na infância, o artista aprendeu piano, guitarra e violão, e se descobriu um apaixonado por canto e composição na adolescência, aos 17 anos, tendo a música brasileira como foco.

“Estou muito animado para este show! Será a primeira vez que estarei me apresentando em Brasília, após a estreia do meu show em Botucatu, minha cidade natal. Considerando que a maioria das pessoas que estarão presentes provavelmente conhecem e acompanham meu trabalho de forma online, vejo essa oportunidade como um momento único para criar uma conexão pessoal com o público de Brasília”, conta entusiasmado o artista.

Para a apresentação intimista, Luan contará com repertório próprio de canções que trazem em seu âmago toques na fina flor da música popular brasileira. Dono de uma voz aveludada e presença de palco leve, o artista imprime certa timidez, mas transforma toda essa impressão em força artística e potência musical, com precisão de notas e sensibilidade sonora, ao fazer o que sempre sonhou da vida: ser artista.

“Espero que todos que comparecerem se divirtam muito, estamos preparando tudo com muito carinho. Mal posso esperar para subir ao palco e compartilhar esse momento tão especial com vocês!”, ressalta Luan. O artista participou de festivais com as suas canções e lançou, em 2019, o EP acústico ‘Quando Parei de Contar Segredos’, conquistando uma audiência fiel e uma média de 30 mil ouvintes em plataformas musicais. Singles como ‘Não desista de mim’ e ‘Duas Lágrimas’ estarão no repertório emocionante do show.

Serviço:

Luan Carbonari na Infinu

Domingo, 26 de outubro

A partir das 18h

Local: Infinu, Comunidade Criativa, 506 W3 Sul

Classificação: livre

Ingressos no Sympla