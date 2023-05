Loja especializada em aquarismo chega a Águas Claras

A loja dará brindes para os 30 primeiros visitantes e descontos de até 50% em uma seleção de produtos durante toda a inauguração

A KawaFish, loja especializada em aquarismo, vai abrir mais uma unidade no Distrito Federal, desta vez em Águas Claras. O evento de inauguração será realizado neste sábado, dia 27 de maio, das 10h às 20h.

A loja dará brindes para os 30 primeiros visitantes e descontos de até 50% em uma seleção de produtos durante toda a inauguração. As pessoas vão encontrar na nova unidade uma variedade de aquários, peixes, corais, plantas, equipamentos e ornamentos.

O evento também terá a presença especial de dois influenciadores renomados no mundo do aquarismo brasileiro: Vinicius Mantovani, conhecido por suas contribuições para o hobby em São Paulo, e Reef do Rafa, um influenciador local de Brasília.

“Estamos extremamente animados em trazer a KawaFish para Águas Claras. Queremos criar um espaço onde os aquaristas possam encontrar tudo o que precisam para seus aquários e também se conectar com outros entusiastas”, disse André Shigueo, um dos organizadores e proprietário da marca.

Inauguração KawaFish

Data: 27/05

Horário: 10h às 20h

Local: Rua Manacá Lote 10 – Loja 04 – Águas Claras