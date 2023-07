Léo Santana e Caetano Veloso são atrações do Na Praia desta semana

Quinto fim de semana do festival será diversificado, com piseiro, pagode, MPB, reggae e pagodão baiano

O fim de semana no Na Praia promete ser diversificado. Léo Santana, Dilsinho, Vitor Fernandes, Natiruts e Caetano veloso são as atrações do sábado (29) e domingo (30).

Os shows começam na sexta-feira (28) com mais uma edição do Doze Na Praia, um pagode comandado pelo grupo Doze Por Oito; Léo Santana, Dilsinho e Vitor Fernandes, que estreia no festival, agitam o sábado (29).

Fechando o fim de semana, no domingo (30) se apresentam a banda brasiliense Natiruts e o astro da MPB Caetano Veloso.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2.com.vc ou pelo site napraia.com.vc