Lego Experience chega ao Conjunto Nacional

Estação do brinquedo estará no shopping de 29/09 a 21/10, com espaços com diferentes universos e formas de brincar

O Conjunto Nacional preparou uma atração especial em comemoração ao mês das crianças. A partir do desta sexta-feira (29), o shopping promoverá o Lego Experience, um espaço com seis estações de brincar, inspiradas nos diferentes universos do brinquedo. A montagem ficará no térreo até 21 de outubro, com acesso gratuito para crianças a partir de 18 meses, mediante retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.

O evento ainda trará exposição de esculturas gigantes formadas exclusivamente por peças da marca. O espaço trará seis estações, que remetem a diferentes universos da franquia Lego. As atividades têm duração de 30 minutos. As crianças poderão escolher entre uma das estações para criar projetos com os blocos, que serão montados no local.

Os temas das estações são:

LEGO® Friends – o universo LEGO Friends e Heartlake City (série de TV) ganha um novo elenco de 8 personagens que são mais relacionáveis, diversos, inclusivos e remetem melhor às crianças modernas. Esse será um espaço inédito nos eventos LEGO no Brasil.

LEGO® Boost – Nesse espaço as crianças de 7 a 12 anos terão acesso ao LEGO® BOOST, um robozinho recheado de funcionalidades.

LEGO® Wall – Uma parede para as crianças decorarem com os blocos de montar mais famosos do mundo. Elas encontrarão uma piscina cheia de LEGO® pensada especialmente para as crianças de 5 a 12 anos.

LEGO® Aquário – As crianças poderão mergulhar nessa aventura subaquática com o criando peixes coloridos, corais e até plantas aquáticas.

LEGO® Videogames – Os apaixonados por games também tem espaço garan- tido aqui. E o melhor de tudo, aqui a faixa etária é livre, é só entrar e jogar.

Espaço Kids LEGO® Duplo – Os pequenos 18 meses a 3 anos terão um verdadeiro canteiro de LEGO® recheado de peças desenvolvidas para eles. As peças são maiores com bordas arredondadas e de fácil encaixe. Nessa estação, há a preocupação em também incluir os mais novinhos nas atividades. Lá, as crianças aprenderão brincando, os adultos poderão ensiná-las os nomes das cores, desafiá-las na construção de uma torre, de uma casinha toda azul, de um bichinho colorido ou até mesmo de um objeto com determinado número de peças. As peças LEGO® DUPLO são desenvolvidas especialmente para essa faixa etária, com tamanhos maiores e quinas arredondadas para que não haja o risco de engolir ou machucar.

Serviço:

Lego Experience

Data: 29/09 a 21/10

Local: Praça Central do Conjunto Nacional, térreo

Como participar? Participação gratuita mediante inscrição no aplicativo do shopping, disponível em Android e IOS.