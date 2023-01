“Juntos por Você”: Brazólia promove festa em prol do cantor Marcelo Sena

Evento nesta quinta (5) terá cerca de 20 artistas locais, e o valor da bilheteria ajudará no tratamento contra o câncer do cantor

O Brazólia Bar preparou para esta quinta-feira (5) uma festa em prol do cantor brasiliense Marcelo Sena, ícone da música da capital federal que luta contra um câncer. O evento vai reunir cerca de 20 atrações do samba local, e o valor de bilheteria arrecadado será revertido para o tratamento de Marcelo.

A festa vai contar com nomes como Di Propósito, 7naRoda, Dhi Ribeiro, Fala Comigo, Benzadeus, entre vários outros (confira ao fim do texto). É nesta quinta (5), a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.

Cidadão benemérito de Brasília desde 2021, Marcelo Sena, 58 anos, é vocalista do grupo Coisa Nossa, que tem mais de 40 anos de vida e é um dos mais consagrados da capital.

Ajuda

Marcelo Sena luta contra um câncer de próstata desde o fim de 2018. O tumor gerou metástases pelo corpo, mas a maioria foi controlada com tratamento ao longo dos últimos anos. No entanto, exames de imagem detectaram novos pontos da doença no mês passado, o que causa muitas dores ao cantor. Ele precisou ser internado no Hospital de Base no último dia 22.

Sena contou um pouco sobre o caso no podcast Café com o Nunes, no mês passado:

Marcelo e a esposa, Nívea Medeiros, precisam de ajuda para custear exames, medicamentos e afins. É possível contribuir nas seguintes chaves pix:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As chaves são de Nívea Costa de Medeiros, esposa de Marcelo Sena.

Juntos por Você

Evento beneficente em prol do cantor Marcelo Sena

Quinta-feira, 5 de janeiro

A partir das 18h

Brazólia Bar – SGO, quadra 3, próximo ao Palácio do Buriti

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Atrações:

7naRoda

Benzadeus

Clima

Dhi Ribeiro

Di Proposito

Doze por Oito

Dudu 7 Cordas

Elas Que Toquem

Fala Comigo

Fernando Chaves

Jean Mussa

Largo Tudo

MC Bockaum

Milsinho

Mistura 61

Na Medida

Renata Jambeiro

Rogê Nascimento

Samuel Ninaut

Se Joga

Thiago Nascimento

Xéu

Mais informações: (61) 99870-7399