Josyara se apresenta na Birosca do Conic

A artista traz seu canto e violão no dia 19 de dezembro (domingo) a partir das 21h. Apresentação marca o encerramento do Festival Travessias, mostra interseccional de linguagens artísticas

O Conic é um espaço multicultural. O local abraça a diversidade e é marcado por ser um ambiente democrático, onde os mais diferentes estilos e tribos se encontram. O Setor de Diversões Sul é, também, um dos principais vetores culturais do DF, valorizando a arte em suas mais diversas facetas e expressões.

A Birosca dá voz aos artistas locais e também abre espaço para quem vem de todos os cantos do Brasil. Neste sentido, no próximo domingo, a cantora baiana Josyara se apresenta na casa. O show conta com interpretações do ‘Mansa Fúria’, seu 2º disco, lançado em 2018. O álbum traz um retrato da artista em seu percurso que perpassa o sertão, o litoral e a metrópole. Nascida em Juazeiro, interior da Bahia, ela traz em suas composições um olhar sensível sobre seu cotidiano e história, embaladas por seu violão percussivo e potente.

“Josyara representa a nova alvorada do movimento da música brasileira. Seu violão percussivo atordoa os desavisados e encaixa perfeitamente com o swing baiano e sua malemolência, um tornado em movimento, de mansa só tem a fúria”, afirma Igor Albuquerque, sócio da Birosca do Conic

A noite da casa também conta com a apresentação da artista local Thabata Lorena. As apresentações fazem parte do encerramento do Festival Travessias, idealizado e com curadoria de Alaor Rosa. A ação ocupa, entre os dias 13 e 19 de Dezembro, os palcos do SESC Garagem e da Birosca do Conic, além de espaços públicos da cidade.

Festival Travessias

Em formato híbrido, com sessões presenciais e outras virtuais, o Festival convidou, para esta edição inaugural, três montagens internacionais, duas locais e três de outras regiões do Brasil. Polissêmico, Travessia apresenta, ainda, dois shows musicais e uma oficina.

Segundo Alaor Rosa, criador do Festival, “buscamos tangenciar o novo e desta forma levar experiências inesquecíveis ao encontro do público”, sugere o curador, cuja trajetória, de 40 anos dedicados às artes, acumula experiências vividas em festivais e mostras de teatro e dança pelos quatro cantos do mundo.

Serviço

LOCAL: Birosca – Conic, SDS, Bloco E, loja 3 – Brasília

DIA: 19 de dezembro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 20h às 2h

ENTRADA: No site Shot Gun (https://pro.shotgun.live/pt/events/296414)

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

CONTATO: Carlos Samôr – (61) 99240-9143

Instagram: @biroscadoconic