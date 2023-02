João Rock terá Emicida, L7nnon e Tom Zé nesta ano; veja onde comprar ingressos

Além do João Rock, que terá ainda Pitty, CPM 22, Gilsons, Ira! e Planet Hemp, há destaque para o palco Brasil, com nomes consagrados da MPB

O festival João Rock, que acontecerá em 3 de junho em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (8) Emicida, L7nnon, Filipe Ret, Capital Inicial, BaianaSystem no palco João Rock e outros diversos artistas para o line-up do evento comemorativo de 20 anos.

Serão mais de 30 atrações, distribuídas em quatro áreas. Além do João Rock, que terá ainda Pitty, CPM 22, Gilsons, Ira! e Planet Hemp, há destaque para o palco Brasil, com nomes consagrados da MPB, como Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Alceu Valença e Gilberto Gil.

Já o palco Fortalecendo a Cena terá Borges, Major RD, Hyperanhas, Tasha & Tracie e Don L. O novo palco do festival será o Aquarela, pensado para ressalta a diversidade da música nacional, atraindo nomes de sucesso mais recente, como Flora Matos, Majur, Marina Sena, além de Manu Gavassi, que canta Fruto Proibido, e Ana Carolina, com música de Cássia Eller.

“Simbolizando a diversidade da cena nacional, os grandes nomes e novos tons que surgem, o Palco Aquarela veio para ficar e a partir deste ano se torna mais um espaço de grandes shows dentro do festival”, diz Marcelo Rocci, um dos organizadores do João Rock, em nota de divulgação.

O evento aguarda cerca de 75 mil pessoas para essa edição, e planeja ampliar a estrutura de 20 mil metros quadrados do evento com um novo layout.

A venda dos ingressos começa já nesta quarta-feira no site oficial do festival e nos pontos físicos das lojas Ophicina do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, Novo Shopping e Ribeirão Shopping e loja Footwear Ophicina no Shopping Santa Úrsula.

Confira abaixo os valores dos ingressos:

PISTA

R$ 210,00 – meia entrada

R$ 230,00 – solidário (com doação de 1 kg de alimento não perecível)

R$ 420,00 – inteira

CAMAROTE JOÃO ROCK

R$ 410,00 – meia entrada

R$ 440,00 – solidário

R$ 820,00 – inteira

PISTA PREMIUM

R$ 430,00 – meia entrada

R$ 460,00 – solidário

R$ 860,00 – inteira

CAMAROTE COLORADO

R$ 940,00 (valor único – open bar e open food)

FESTIVAL JOÃO ROCK 2023

Quando 3 de junhoOnde Parque Permanente de Exposições. Av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, SPPreço R$ 420 a R$ 940Link: https://www.joaorock.com.br