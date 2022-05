JK Shopping celebra Dia dos Namorados com ações promocionais e decoração instagramável

A cada R$ 300 reais em compras, o cliente ganha um kit com par de ingressos para o cinema, balde personalizado e refrigerantes

Para celebrar o Dia dos Namorados, o JK Shopping preparou uma ação promocional para os casais apaixonados. Até o dia 12 de junho, o shopping conta com a campanha “Vem Viver um Amor de Cinema”, que presenteia os clientes com um kit temático contendo um par de ingressos para assistir a um filme no Cineflix, balde personalizado com pipoca e duas unidades de Coca-Cola Zero da Brasal Refrigerantes, parceira do evento. A promoção compre e ganhe é válida em compras acima de R$ 300. Enquanto a cada R$ 200 em compras, o participante recebe um cupom eletrônico para concorrer a um FIAT Argo 0km.

Para a troca do kit temático e participação da promoção compre e concorra, basta o cliente cadastrar as notas fiscais no aplicativo Wynk, e dirigir-se ao ponto de trocas, lounge troca brindes, no Piso L1 do Shopping, para validar o QR Code que aparecerá no celular e retirar o presente. O limite é de 1 kit por CPF. O sorteio do carro acontece no dia 16 de junho.

E não para por aí! Para tornar esse momento ainda mais especial, o centro de compras preparou uma decoração instagramável para os clientes apaixonados. O jardim em frente ao JK Shopping, recebe um túnel com corações iluminados, que permite que os casais que passarem pelo empreendimento possam registrar e eternizar o momento.

Vitrines apaixonantes

As vitrines das lojas do JK Shopping estão recheadas de novidades para os enamorados garantirem os presentes em comemoração a data. O que não faltam são opções que vão desde vestuário, perfumaria, cosméticos, calçados, acessórios e presentes tecnológicos.

As lojas Constance, Coralli Jóias, Colombo, Bad Boy e Hug são algumas das operações que estão com coleções dedicadas ao dia dos Namorados. E pensando em facilitar a escolha, o JK Shopping disponibiliza um LookBook dedicado a data para que o cliente não fique na dúvida do que presentear.

Para os casais que preferem comemorar a data com um almoço ou jantar especial, os restaurantes do JK Shopping estão preparados para recebê-los, além de contarem com delivery e diversas opções de cardápios.

