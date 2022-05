Jezrrel, do Sambô, se apresenta no projeto Marvyn Convida

Segunda edição acontece nesta quinta-feira, 26 de maio, na Shed Club

A programação cultural tem crescido e ganhado cada vez mais importância em Brasília, trazendo diversas atrações à cidade. E para participar dessa agenda, o cantor brasiliense Marvyn se apresenta ao lado de mais um convidado, no dia 26 de maio, a partir das 20h, na segunda edição do projeto autoral “Marvyn Convida”. O artista divide o palco da Shed Club com Jezrrel, vocalista do grupo Sambô. A entrada custa a partir de R$ 20.

Em seu repertório, Marvyn traz muita brasilidade. Com músicas que passeiam pela MPB, Nova MPB, Samba, Reggae, R&B, Pop, além de seus trabalhos autorais, com objetivo de deixar os convidados livres para cantar o que se sentirem à vontade.

Toda essa versatilidade poderá ser vista na apresentação com Jezrrel. O convidado da noite traz na bagagem um vasto currículo musical. Cantor, compositor, multi instrumentista, ele já trabalhou com artistas como: Jorge & Mateus, Rodriguinho, Exaltasamba, Thiaguinho, entre outros. É um dos compositores do hit “Desencana”, de Thiaguinho. Atualmente, é vocalista do “Grupo Sambô” e possui versões de clássicos da música com milhões de acessos nas plataformas de streams.

O objetivo de Marvyn é de fazer shows quinzenais, na Shed Club, sempre com a presença de nomes do cenário nacional, fazendo uma conexão de maneira leve e intimista. O projeto teve início neste mês e, na estreia, trouxe Vitin, da banda Onze20. O anfitrião do evento enxerga no projeto um grande passo em sua carreira, e se mostra muito contente em poder proporcionar diversidade musical ao seu público.

O artista promete oferecer uma identidade cultural única nos shows, combinando suas músicas autorais com outras composições, além de trazer diferentes ritmos ao seu repertório. Os convidados de Marvyn são sempre anunciados em seus perfis nas mídias sociais (@marvynoficial). Os ingressos do “Marvyn Convida” estão disponíveis no site Sympla.

Marvyn Convida: Jezrrel, do Sambô

Data: 26 de maio

Local: Shed Club Brasília – SCES Trecho 02 Cj. 26/27, Lotes 02A e 02B – Brasília

Horário: 20h

Instagram do cantor: @marvynoficial

Ingressos: https://www.sympla.com.br/marvyn-convida-jezzrel__1585591

Valor: a partir de R$ 20