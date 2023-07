Jazz, MPB e Forró em mais uma semana musical do Casa Baco Music Festival

Shows ocorrem de quinta (13) a sábado (15), na Casa Baco, no shopping Casa Park

O Casa Baco Music Festival chega a mais uma semana levando aos clientes apresentações de jazz, MPB e forró.

Na quinta (13/07), é dia de Jazz com Andreza Marques Trio; na sexta (14/07), tem MPB com o trio formado por Pablo Fagundes, Larissa Umaytá e Félix Junior, artistas brasilienses que irão se juntar em um clima descontraído para fazer um som de qualidade.

E para fechar a semana, no sábado (15/07), o grupo Forró Cobogó sobe no palco do festival com seu autêntico pé-de-serra.

A Casa Baco está localizada no shopping Casa Park (Guará). Os shows começam por volta de 19h30 e vão até às 22h. O couvert é de R$ 18.