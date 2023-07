IV edição do Festival Sinfônico apresenta Hamilton de Holanda e Carnaval dos Animais

As apresentações acontecem na Concha Acústica de Brasília, e os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital

Depois de receber aproximadamente 8 mil pessoas nas duas primeiras datas de apresentações, o Festival Sinfônico IV realiza a última etapa de shows em 5 de agosto. O Festival é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Shell e realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília. O intuito é oferecer cultura para todas as idades e para os diferentes gêneros musicais. As apresentações acontecem na Concha Acústica de Brasília, e os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital. Doadores de um pacote de absorvente com abas terão direito a comprar o ingresso pelo valor da meia-entrada.

Para a última noite do Festival, a Orquestra Filarmônica apresentará para o público infantil um show lúdico e encantador com o Carnaval dos Animais, de Camile Saint – Saens. Em seguida, subirão ao palco a flautista Dolores Tomé, o versátil e romântico cantor Rogério Midlej e a cantora e diretora artística Célia Porto, que antecederá Hamilton de Holanda, que encerrará a IV edição do Festival Sinfônico com canções de Jacob do Bandolim, Waldyr Azevedo e Zequinha de Abreu, além de músicas de autoria própria.

Serviço:

IV Festival Sinfônico

Sábado, 5 de agosto

A partir das 17h

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Bilheteria Digital