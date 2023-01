Israel e Rodolffo e DDP Diretoria agitam o Bothanic neste fim de semana

Ingressos estão a partir de R$ 80 no sábado e R$ 40 no domingo

O Bothanic segue com a temporada ‘Uma História de Verão’. Depois de receber o cantor Péricles no início do mês, agora a dupla Israel e Rodolffo e o grupo de pagode DDP Diretoria desembarcam no complexo de entretenimento neste fim de semana.

Israel e Rodolffo sobem ao palco no sábado (28), para trazer aos brasilienses os sucessos “Bombonzinho”, “Batom de Cereja”, “Marca Evidente”, “Ex-Alcoolizado” e muito mais. A dupla local Zé Felipe e Miguel, dona do hit “Não é o Fim do Mundo” (part. Jorge e Mateus), também se apresenta. Os ingressos estão a partir de R$ 80 no site do Bothanic.

Já no domingo, é dia de pagode. O grupo carioca DDP Diretoria e a molecada do Doze por Oito vão colocar a galera pra balançar, com o apoio especial do DJ Futuro. Ingressos a partir de R$ 40 no site.

Serviço

Bothanic – Uma História de Verão

Bothanic – Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat – Brasília-DF

Sábado, 28 de janeiro: Israel e Rodolffo, Zé Felipe e Miguel

Domingo, 29 de janeiro: DDP Diretoria, Doze por Oito, DJ Futuro

A partir das 16h

Ingressos pelo site do Bothanic