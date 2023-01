Invenção Brasileira, em Taguatinga, oferece ações culturais gratuitas em janeiro

As atividades fazem parte do Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira, que leva oficinas e espetáculos à população

O espaço Invenção Brasileira, localizado no Mercado Sul de de Taguatinga, está com diversas ações culturais gratuitas no mês de janeiro. As atividades fazem parte do Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira, que oferece oficinas e espetáculos, fomentando a cultura para a população do Distrito Federal e Entorno.

Oficinas culturais

Nas segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h, acontece a Oficina de Teatro Popular, com o artista, mímico e ator Abder Paz. Também às segundas, quartas e sextas, mas das 18h às 22h, o grupo Coco DuBem oferece a oficina Brincadeiras de Roda, com elementos de encanto da nossa cultura popular. Às quartas, das 14h às 17h, o mestre Virgílio Mota ministra a oficina Cenografia em Papelão, onde os participantes aprenderão sobre a tecnologia desenvolvida pelo artesão, de produzir objetos de qualquer tipo com o reaproveitamento de papelão e saco de cimento. E aos sábados, das 8h às 18h, Thabata Lorena e Oráculo ministram a oficina Canto e Composição, onde são abordados e exercitados temas como o conhecimento do corpo, percepção musical, práticas de canto solo e coral, técnicas de composição, estudos de ritmos e gêneros musicais.

Celebração e luta

Em 7 de fevereiro, completam-se oito anos que a ‘Ocupação Cultural Mercado Sul Vive!’, em Taguatinga, rompeu trincos e cadeados, enfrentou os costumes e o poder econômico para abrir, limpar e entregar espaços para a arte, moradia, educação, saúde, esportes e, talvez mais importante, convívio. Com isso, no domingo, dia 15 de janeiro, às 17h, se dará início a este ciclo de celebrações com um Cine-Debate, no espaço matriz deste movimento cívico-cultural, o Invenção Brasileira, em parceria com a nascente Rede de Ocupações Culturais do DF e Entorno. Serão mostradas e debatidas experiências e dificuldades de se assumir as construções de vidas e espaços baseados na solidariedade, cooperação e coletividade. Teremos também a intervenção artística da palhaça Cocada, de Déborah Paiva, com as histórias da minhoca Maricota, terminando a tarde, às 18h, com o espetáculo teatral da atriz, arte-educadora e artesã Diele Mendes, em “As Aventuras de Goyá na Agrofloresta”.

O Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira – Janeiro de 2023

Onde: Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13), Loja 05 Quando: Janeiro de 2022

Entrada franca

Classificação livre

(61) 99657-4042