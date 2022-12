Invenção Brasileira abre as portas para oficinas e espetáculos

Um dos mais tradicionais espaços culturais da cidade está recebendo programação aberta ao público, depois de um período fechado pela pandemia

O Invenção Brasileira, espaço de grande importância para a cena cultural da cidade, localizado no Mercado Sul de de Taguatinga, receberá diversas atividades culturais nesse mês de dezembro. É o Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira, que foi pausado durante a pandemia, mas agora retorna, abrindo suas portas para a comunidade. São oficinas e espetáculos, fomentando a cultura e o encanto para toda a população.

Oficinas de dezembro

Começando com música, a cantora, compositora e educadora Thabata Lorena abre os trabalhos com a Oficina Amplificando Vozes ,neste sábado, dia 17, em formato intensivo, das 9 às 12h e das 14 às 17h. e retorna em janeiro de 2023. Serão abordados e exercitados temas como o conhecimento do corpo, percepção musical, práticas de canto solo e coral, até técnicas de composição, estudos de ritmos e gêneros musicais além de técnicas de gravação. Na parte técnica, dia 18/12, domingo, às 16h, acontecerá a oficina Montagem de Som para Palco, Transmissão Ao Vivo e Gravação, onde os alunos poderão participar da montagem dos espetáculos que acontecerão no espaço, no mesmo dia. No dia 21 de dezembro, quarta-feira, às 14h, o mestre Virgílio Mota ministra a oficina Cenografia em Papelão, onde os participantes aprenderão sobre a tecnologia desenvolvida pelo artesão, de produzir objetos de qualquer tipo com o reaproveitamento de papelão e saco de cimento

Apresentações de dezembro

No domingo, dia 18, às 16h, o espaço recebe o Cusurbanos e o rapper PretoDio, com a rica mistura das culturas do samba, forró, punk e hiphop. E encerrando o ano, no dia 25 de dezembro, às 16h, quem se apresenta é o anfitrião da casa, o mestre Chico Simões, fundador do Mamulengo Presepada e do Invenção Brasileira, que há mais de 40 anos viaja com seus bonecos mundo afora. Chico trará a magia dos bonecos para celebrar, com a nossa gente, esse ano de muitos desafios e conquistas.

O Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira – dezembro

Onde: Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13), Loja 05

Quando: dezembro de 2022

Entrada franca

Classificação livre

(61) 99657-4042