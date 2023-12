Intokáveis e Ultrametade são atrações do Alto Volume nesta quarta (6)

Shows ocorrem nesta quarta-feira (4), no pub Zepelim (713 Norte), a partir das 20h

As bandas Intokáveis e Ultrametade são as atrações desta edição do projeto Alto Volume, que dá visibilidade a artistas de rock do Distrito Federal. Os shows ocorrem nesta quarta-feira (4), no pub Zepelim, na 713 Norte, a partir das 20h.

Além de Intokáveis e Ultrametade, o DJ Razec também se apresenta nesta quarta. Os ingressos custam a partir de R$ 15 através do número (61) 98313-8244. Quem comprar três antecipados ganha uma quarta entrada.

