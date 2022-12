Instituto lança o DF do Futuro, evento no Metaverso

Evento sobre tecnologia e inovação é realizado na Câmara Legislativa e no ambiente virtual Metaverso Distrito Illuminante

O Instituto Illuminante lança, nesta segunda-feira (5), o ‘DF do Futuro – Logístico, Digital, Criativo e Metaverso’. O evento tem como objetivo difundir e discutir a tecnologia e inovação no DF e Brasil, reunindo expoentes mundiais que se utilizam de mídias imersivas para alavancar e influenciar negócios de grandes empresas.

O evento ocorre hoje e amanhã (6). Na programação, mais uma edição do encontro “Terças de Inovação” e a apresentação do Distrito Illuminante, ambiente virtual em Metaverso, onde serão realizadas parte das atividades. Para conferir os conteúdos de qualquer lugar do país, a participação se dará mediante inscrição gratuita e geração de um avatar interativo. Somando as atrações das modalidades virtual e presencial, serão 15 especialistas, compartilhando suas experiências através de palestras, painéis e bate-papos.

Rodrigo Delmasso, deputado distrital; Gilberto Lima, presidente do Illuminante; Paulo Foina, presidente da ABIPTI; Marco Antônio Costa, presidente da FAP/DF e Thomas Strauss, da Major Tom Tecnologia, receberão os participantes na Câmara Legislativa do Distrito Federal para o lançamento oficial da plataforma Distrito Illuminante. Nesta ocasião, Cezar Taurion, engenheiro e ex Chief Evangelist da IBM, abordará “Metaverso e Privacidade: sonho ou pesadelo”. Também haverá painel sobre economia criativa e apresentação de produções cinematográficas em realidade virtual, como o filme brasiliense “Água de Beber”. Ao final, será oferecido um coquetel aos participantes.

O DF do Futuro conta também com o patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, apoio da Câmara de Economia Criativa – Fecomércio DF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, além da participação de instituições como Sebrae, Biotic, Iesb, Ceub e UCB.

Programação

05/12 (segunda-feira)

Metaverso – Distrito Illuminante

9h – LANÇAMENTO VIRTUAL DO DISTRITO ILLUMINANTE, com Gilberto Lima (Presidente do Instituto Illuminante) e Thomas Strauss (Major Tom Tecnologia)

10h – Bate papo 1: O QUE É METAVERSO: CONCEITO, SEGMENTOS E PERSPECTIVAS, com Prof. Gilmar Marques – FAP/DF.

11h – Bate-papo 2: METAVERSO: MODISMO OU REALIDADE?, debate com Edelvicio Souza (Professor na FDC e Especialista em Inovação na EMBRAPII) e Camila Garrote – XRBR. 06/12 – Terça-feira – Metaverso – Distrito Illuminante

14h – Bate-papo 3: MODELOS CORPORATIVOS E METAVERSO BRASÍLIA, com Erica Abe (Representante do Metaverso norte-americano Virbela).

15h – Bate-papo 4: POTENCIALIDADES DO METAVERSO E SEUS IMPACTOS, com Jomar Silva (Developer Relations Manager Latan – NVIDIA).

16h – Bate-papo 5: TECNOLOGIA E CRIATIVIDADE BRASILEIRA NO MUNDO, com Juliano Calil (Cofundador da Virtual Planet Tech).

17h – Bate-papo 6: DESAFIOS DE EMPREENDER NO METARVERSO BRASILEIRO, com Marcel Cohn (CEO e Fundador da Inovação Tech).

06/12 (terça-feira)

Câmara Legislativa do Distrito Federal

18h – LANÇAMENTO PRESENCIAL DO DISTRITO ILLUMINANTE, com Rodrigo Delmasso (Vice-presidente da CLDF), Gilberto Lima (Presidente do Instituto Illuminante), Paulo Foina (Presidente da ABIPTI), Marco Antônio Costa (Presidente da FAP/DF) e Thomas Strauss – Major Tom Tecnologia.

18h30 – Palestra METAVERSO E PRIVACIDADE: SONHO OU PESADELO?, com Cezar Taurion (Sócio e Advisor Recrutaê).

19h30 – Painel ECONOMIA CRIATIVA NO DF, com Pedro Franco da Fecomércio DF, Ana Arruda da Sétima Cinema, Wagner Maia da Pixel Store e Prof. Neantro Saavedra – UnB, mediado por Gilberto Lima (Presidente do Instituto Illuminante).

20h – Apresentação de filmes em realidade virtual, como o filme brasiliense Água de Beber, e coquetel para os participantes.

Serviço:

Faça sua inscrição presencial através do link ou participe conosco através do Metaverso – Distrito Illuminante!

www.illuminante.org.br