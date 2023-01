Ingressos para turnê do RBD começam a ser vendidos; veja datas e valores

Em São Paulo, os shows acontecem nos dias 17 e 18 de novembro. No Rio, a apresentação está marcada para 19 de novembro

Os ingressos para a turnê do RBD começam a ser vendidos às 10h desta sexta-feira (27), pelo site oficial do evento. Fenômeno dos anos 2000, o grupo apresenta no Brasil três shows da turnê “Soy Rebelde Tour”.

Em São Paulo, os shows acontecem no Allianz Parque, nos dias 17 e 18 de novembro. No Rio, a apresentação está marcada para 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Em São Paulo, os ingressos custam entre R$ 210 e R$ 850. Já no Rio, os valores vão de R$ 195 a R$ 850.

RBD é uma banda pop mexicana, que surgiu a partir da telenovela “Rebelde”. Neste ano, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez vão passar por 26 cidades ao redor do mundo. Alfonso Herrera é o único da formação original que não integra a turnê.