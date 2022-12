Indie Rock marca presença no palco do Velvet Pub, nesta sexta (16)

Zênit, Saturno em Chamas e Bia Haga + Italic Bold são as atrações do Alto Volume

O Alto Volume traz ao palco do Velvet Pub, nesta sexta-feira (16), as bandas Zênit, Saturno em Chamas e Bia Haga + Italic Bold. Os shows marcam mais uma edição projeto do Setor Sonoro, que ganhou espaço em um dos pubs mais ecléticos do Distrito Federal. As apresentações começam às 20h e os ingressos custam R$ 30.

O Velvet é um dos pubs mais tradicionais e ecléticos de Brasília e, agora, mais um espaço para o rock candango. Ao receber o Setor Sonoro, que já começa a despontar como uma das atrações semanais fixas da casa entra no circuito da nova cena do estilo musical que fez de Brasília referência para todo o país.

“Este foi um ano de bastante sucesso. Realizamos mais de 40 edições do Alto Volume, no O’Rilley e no Velvet, e milhares de pessoas estiveram presentes nos eventos, que contaram ainda com mais de 80 atrações, sejam bandas ou artistas solo. No O’Rilley, nos encerramos nossas agendas esta semana, mas no Velvet teremos ainda dois eventos, nos dias 22 e 29 de dezembro. Estamos muito felizes e só temos a agradecer as bandas e ao público, que, depois de uma pandemia, voltaram a reacender a cena do Rock local. Dois mil e vinte e três promete muito”, comemora o produtor e idealizador do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

Em ascensão no cenário local, a banda Saturno em Chamas é destaque da cena Rock Brasília. Com um estilo clássico de Indie Brasileiro, o grupo se destaca em suas composições cheias de qualidade e criatividade.

Também inspirada no Indie, a banda Zênit promete melodias e distorções que prometem embalar o público. Ela terá a companhia de Bia Haga + Italic Bold, que recentemente lançou o trabalho “Se Quiser”, que vem gerando muitos elogios a nova expoente.

Bia Haga. Foto: Divulgação

Serviço

Setor Sonoro do Alto Volume no Velvet Pub

Local: Velvet Pub, CLN 102 Norte

Dia: 16 de dezembro

Horário: 20h

Entrada: R$ 30