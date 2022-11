Artistas e coletivos da cidade participam de 13 horas de programação, das 9h às 22h, nesta quarta-feira (30). Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com antecedência

O SESI Lab, primeiro museu 100% interativo do Brasil, abre as portas ao público nesta quarta-feira (30), com uma ampla programação cultural e educativa para todas as idades. Ao longo de 13 horas – das 9h às 22h – serão realizadas apresentações musicais e de DJs, contações de histórias, oficinas maker e performances artísticas.

Instalado no antigo Edifício Touring Club, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, o novo museu é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e promoverá a conexão entre ações artísticas, científicas e tecnológicas, em colaboração com a indústria e a sociedade. Um museu lúdico, divertido, estimulante, participativo, coletivo e democrático.

“O maior objetivo do SESI Lab é despertar o interesse das pessoas por ciência e tecnologia a partir de experiências e vivências com a mão na massa. É uma iniciativa pioneira no país, que estimula a autonomia do pensamento a partir do protagonismo de cada visitante em seu processo de percepção e construção de sentidos”, afirma o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

No dia 30, para quem quiser participar das atividades educativas (Espaço Maker, Espaço Biomaker e ExperimentoLab) e que têm vagas limitadas, serão distribuídas senhas 30 minutos antes de cada atividade, na entrada de cada espaço. Por ano,serão realizadas cercade 300 oficinas maker e biomaker, 120 ações culturais e dez edições de sessões noturnas voltadas especialmenteao público acima dos 18 anos. As atividades programadas para área externa do museu têm entrada livre.

Além disso, o SESI Lab reúne 100 experimentos interativos em exposição de longa duração, além de mostras temporárias e programação cultural. Cerca de 350 mil visitantes são esperados a cada ano, além de 85 mil estudantes e 3 mil professores que poderão participar de formações, conhecer as quatro galerias expositivas e participar de oficinas, cursos, atividades culturais e sessões de cinema.

No dia 30 e durante todo mês de dezembro a entrada será gratuita, mediante a retirada de ingresso na bilheteria digital Sympla. Após esse período, a entrada inteira custará R$ 20, e a meia entrada será R$ 10 para estudantes, professores e idosos.

Saiba todos os detalhes em www.sesilab.com.br.

Abertura do SESI Lab

Data: 30 de novembro de 2022

Horário: das 9h às 22h

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF.

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superiorda

Rodoviária do Plano Piloto.

Conheça a programação e reserve seu ingresso em www.sesilab.com.br