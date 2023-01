Illusionize se apresenta em Brasília neste sábado (21)

Show ocorre no Fone Festival, no Centro de Convenções Ulysses

A capital federal recebe, no sábado (21), o Fone Festival. Dentre as atrações do evento está o DJ Illusionize.

O Fone Festival ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Além de Illusionize, a line-up conta com os DJs Gorillowz, Gustavo Mota, MkJay e Carol Seubert.

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 90.

Serviço

Fone Festival apresenta Illusionize

Sábado, 21 de janeiro

Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília DF

A partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 90 no site do festival

Classificação: 18 anos