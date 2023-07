Humorista Enfermeiro Sincero se apresenta em Brasília

Interpretado por Eduardo Stall, que é formado em Enfermagem, o Enfermeiro Sincero se tornou popular nas redes sociais durante a pandemia da Covid-19

O comediante Enfermeiro Sincero, um dos principais nomes em ascensão na cena do humor, passará pela região Centro-Oeste do Brasil com seu show solo “12×36 – Vida de Solteiro”. E Brasília é a primeira contemplada: o humorista se apresenta na Worlld Brasília nesta quinta (20) e também no domingo (23).

Interpretado por Eduardo Stall, que é formado em Enfermagem, o Enfermeiro Sincero se tornou popular nas redes sociais durante a pandemia da Covid-19, contando um pouco dos casos e situações das quais já havia passado ou visto acontecer durante seus plantões, sempre de uma forma descontraída e consciente. O sucesso foi tanto que, em pouco tempo, Stall já contava com milhares de seguidores, já tendo, inclusive, sido convidado para apresentar o podcast oficial do conselho de enfermagem.

Das redes, Stall foi para os palcos, onde segue com seu show “12×36 – Vida de Enfermagem” por todo o Brasil.

Atualmente, o Enfermeiro Sincero conta com mais de 438 mil seguidores em seu perfil no Instagram e 285 mil no TikTok.

Os ingressos para os shows estão disponíveis com valores a partir de R$ 40 (meia-entrada) pelo Sympla.

Serviço :

Eduardo Stall, o Enfermeiro Sincero em Brasília

Datas: 20 e 23 de julho, quinta-feira e domingo

Local: Worlld Brasília – SIA Trecho 3, Lotes 2115

Horário: 20h

Ingressos pelo Sympla