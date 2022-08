“Histórias – O Show do Século” reúne ícones do sertanejo no DF

“Histórias – O Show do Século” traz à capital federal nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Bruno & Marrone

Já estão à venda os ingressos para o “Histórias – O Show do Século”, que reunirá grandes nomes sertanejo nacional em Brasília. No dia 17 de setembro, no estádio Mané Garrincha, desembarcam à capital federal Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone, Edson & Hudson e o cantor Eduardo Costa. Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda no site e app da plataforma PixelTicket, com diversos setores e preços a partir de R$ 100.

Além de tocarem sucessos que marcaram corações apaixonados desde os anos 1960 até os dias atuais, entre “modões” e hits que bombaram em trilhas sonoras de novelas, os artistas contarão algumas de suas melhores histórias no palco do show.

O evento contará com vários setores em diferentes faixas de preço. Com exceção das cadeiras, todas as áreas são open bar. Outros setores incluem benefícios como finger food à vontade, garçons, combos de bebida (pré-definidos) e até áreas com quantidade limitada de pessoas, para uma experiência mais intimista.

Depois de passar por Goiânia, o evento, que também será realizado em Belo Horizonte e São Paulo, desembarca em Brasília por iniciativa da plataforma de experiências Funn, conhecida por realizar algumas das principais festas e shows na cidade, juntamente com as produtoras Box Dream, Live Talentos e Nobel.

Histórias – O Show do Século

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: 17 de setembro, 17h (abertura dos portões)

Link para compras e detalhes sobre cada setor: https://pixelticket.com.br/eventos/9607/historias-brasilia

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @funnentretenimento