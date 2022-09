‘Histórias – O Show do Século’ chega a Brasília neste fim de semana

Evento vai reunir nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone e Edson & Hudson

No próximo sábado (17), o projeto ‘Histórias – O Show do Século’ chega ao Estádio Nacional Mané Garrincha trazendo um grande festival sertanejo. As duplas confirmadas são Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone e Edson & Hudson, além dos cantores Chrystian e Eduardo Costa.

Além de tocarem sucessos que marcaram corações apaixonados desde os anos 1960 até os dias atuais, entre “modões” e hits que bombaram em trilhas sonoras de novelas, os artistas cantarão algumas de suas melhores histórias no palco do show.

O evento, que já passou por Goiânia e também será realizado em Belo Horizonte e São Paulo, desembarca em Brasília por iniciativa da plataforma de experiências Funn, conhecida por realizar algumas das principais festas e shows na cidade, juntamente com as produtoras Box Dream, Live Talentos e Nobel. “Estamos muito felizes em trazer o Histórias para Brasília. É um projeto que traduz décadas de música sertaneja, décadas de Brasil. Será um grande dia para a nossa cidade. Estamos ansiosos”, compartilha Pedro Caetano, sócio da Funn.

Serviço

Histórias – O Show do Século

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha

Quando: 17 de setembro, sábado

Link para compras e detalhes sobre cada setor disponíveis na plataforma PixelTicket

Classificação indicativa: 18 anos