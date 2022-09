Hidden Brasília se prepara para encerrar a temporada 2022

Segunda quinzena de setembro é a última oportunidade para o público aproveitar a temporada do espaço

O Hidden Brasília 2022, evento que reúne vinhos, gastronomia, artes plásticas, música e aconchego, já tem data para encerrar a atual temporada. Após quatro meses de muitos eventos, o spot chega ao fim no dia 1º de outubro.

Portanto, a segunda quinzena de setembro é a última oportunidade para o público aproveitar a temporada do espaço, localizado este ano no Espaço da Eletronorte, na 904 Sul. A programação é surpresa, explica a idealizadora do projeto, Mariana Braga. “Faz parte da experiência, envolvendo a expectativa do público.”

O evento recebeu artistas de diversos segmentos. Dentre os nomes da música, por exemplo, passaram pelo Hidden Brasília 2022 Serjão Loroza, Babi Ceresa, Leo Jaime, entre outros. Um dos destaques desta edição é a galeria de arte para receber e divulgar obras de artistas locais. A última exposição, ainda disponível para visitação, é a ‘Cor em Cor’, do pintor Crico Lins.

Salvador

Após se despedir de Brasília, o Hidden 2022 vai desembarcar em Salvador-BA. A iniciativa ocorrerá em uma área histórica abandonada no coração do Pelourinho. O local exato e a data de inauguração do Hidden em Salvador seguem secretos, como tradição.

Sobre o projeto

Lançado há seis anos, o Hidden surgiu com a proposta de povoar lugares abandonados com arte, gastronomia e público antenado. Mari Braga, fundadora do local, teve a ideia de criar o projeton a partir de viagens para o exterior, onde procurava lugares inusitados para visitar. Um deles foi uma casa abandonada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, destruída por um furacão, que foi transformada em uma loja de vinhos. A primeira edição foi na passarela subterrânea do Pier 21, em 2017; em 2018, o palco foi o bicicletário do Parque da Cidade; e, em 2019, a Ilha do Parque da Cidade.