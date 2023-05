Hidden anuncia data para a 5ª edição

Início do projeto itinerante está confirmado para 18 de maio em um local ainda guardado a sete chaves, como é tradição do evento

Desde a primeira edição em 2017, o Hidden segue conquistando ainda mais os brasilienses com sua proposta de unir gastronomia, música, valorização de espaços urbanos da cidade e muitas surpresas. E a boa notícia é que mais uma edição vem aí… o início do projeto itinerante está confirmado para 18 de maio em um local ainda guardado a sete chaves, como é tradição do evento.

Para a 5º edição, Mariana Braga, idealizadora do empreendimento, garante que será ainda mais especial.

Como sempre, a temporada do Hidden deve terminar com o início das chuvas, o que o torna ainda mais concorrido. O projeto funcionará de quinta a sábado.