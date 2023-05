Hamilton de Holanda lança novo álbum dentro da programação do DF Instrumental Fest

Evento desembarca na sede da escola de samba Aruc, a partir das 16h, apresentando programação gratuita

É chegada a hora do Cruzeiro receber a programação do DF Instrumental Fest, ciclo de eventos pensado para democratizar o acesso à música instrumental nas regiões administrativas do Distrito Federal. Neste sábado (3), o evento desembarca na sede da escola de samba Aruc, a partir das 16h, apresentando programação gratuita que traz, entre outros nomes, o prata da casa e vencedor do Grammy Awards Hamilton de Holanda, para lançar o álbum “The Flying Chicken”, disponível nas plataformas de áudio desde o último mês de abril.

O nome do álbum é homônimo à faixa inspirada em Frango Kaos, técnico de som conhecido de Brasília, que acompanha Hamilton desde os anos 1990. Na apresentação em formato trio, o bandolinista é acompanhado por Salomão Soares nos teclados e Thiago ‘Big’ Rabello na bateria, músicos presentes também na gravação do álbum, que garantem um show a exemplo do disco, muito enérgico.

Além de Holanda, apresentam-se o Trio Aretê, Duo TiFi, Cacai Nunes, Silvestre e o guitarrista baiano Igor Gnomo. O Trio Aretê é composto pelas flautas de Thanise Silva, o baixo de Lucas Fernandes e a bateria de Caio Fonseca. Eles apresentam show baseado no EP homônimo do grupo, de 2020, pincelado por releituras. O clima vai ao alto com o Duo TiFi, formado por Tico Cruz e Felipe Fiúza, e dedicado a misturar sons sintéticos eletrônicos à força da percussão orgânica. Em formato solo, o violeiro Cacai Nunes é recebido no DF-i-FEST para celebrar sua relação de mais de duas décadas com este instrumento.

Em meio ao público, a Silivestre Brass Band, fanfarra especializada em ritmos populares nordestinos, promete agitar a noite e abrir os trabalhos para Hamilton de Holanda. No encerramento da programação, o virtuoso guitarrista baiano Igor Gnomo apresenta repertório do álbum Formiga Preta (2021). O DF-instrumental-FEST é uma realização da Ilimitada Criação, Hiperespaço e do SESC-DF e conta com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do DF.

Serviço

DF Instrumental Fest – edição Cruzeiro

Sábado, 3 de junho

A partir das 16h

Lançamento do álbum Flying Chicken, de Hamilton de Holanda

Local: Aruc – Área Especial 8 – Cruzeiro Velho, Brasília – DF

Entrada franca