Halloween no Bothanic reúne lineup de música eletrônica nesta terça-feira (01/11)

O clima de terror invade o Bothanic com uma festa de Halloween regada a muita música eletrônica

Novo complexo de entretenimento vai animar a véspera de feriado com sets de várias atrações nacionais. Ingressos estão à venda on-line, com preços a partir de R$ 100

Um jardim de novas histórias, mas também de mistérios. Nesta terça-feira (1º/11), véspera de feriado, o clima de terror invade o Bothanic com uma festa de Halloween regada a muita música eletrônica. Recém-inaugurado pelas produtoras Funn, Medley e Verri & Verri, o complexo de entretenimento promete um lineup de arrepiar, a partir das 18h30.

As atrações da noite incluem nomes requisitados da cena eletrônica nacional, como os DJs Ralk, Matheus Fonseca e Glen e o duo Elekfantz. Além deles, a dupla Dubdogz também marcará presença no evento, formada pelos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmid. Os dois DJs possuem hits marcantes no mundo da eletrônica como ‘Techno Prank’, ‘Ain’t No Sunshine’ e ‘Baila Conmigo’.

Os tickets estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 110 + taxa (meia-entrada feminina do 3º lote).

Serviço:

Halloween Bothanic

Onde: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Quando: terça-feira, 01/11, a partir das 18h30

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 110 (meia-entrada feminina do 3º lote) + taxa