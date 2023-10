Halloween em Brasília promete muito terror, doces, travessuras e fantasias

O dia 31 de outubro vai ficar ainda mais macabro na capital com a programação do Dia das Bruxas, saiba mais conosco

Os brasilienses apaixonados pelo Halloween já podem preparar suas fantasias assustadoras, decorar a casa e separar as gostosuras e travessuras para a festa. O Dia das Bruxas, como também é conhecido, acontece no dia 31 de outubro, e a cada ano fica mais popular no Brasil, por conta da influência da cultura norte-americana e da internet.

Sendo muito popular nos Estados Unidos, a festividade surgiu nas ilhas Britânicas, e acredita-se que seja oriunda de um festival realizado pelos povos celtas na antiguidade. Tradicionalmente o Halloween é marcado por crianças que se fantasiam de monstros e saem nas ruas pedindo doces.

Uma dessas pessoas apaixonadas por Halloween é a jornalista Caroline Purificação que pretende curtir esse ano a data com uma tradicional festa entre amigos. “Eu me apaixonei pelo Halloween assistindo a filmes e séries americanas. Eu participei da minha primeira caça aos doces quando eu tinha 13 anos, em um condomínio de uma amiga. Eu não era mais tão pequena, mas foi incrível bater de porta em porta fantasiada dizendo ‘doces ou travessuras’. Desde então, sempre procuro comemorar o Halloween. Esse ano vou curtir com um grupo de amigos. Todo ano fazemos uma festa de Halloween entre amigos íntimos, e a fantasia é obrigatória”, comentou Caroline ao Jornal de Brasília.

Outra amante do Halloween é a estudante de direito Jessica Carvalho, apelidada pela família de “bruxinha”. “Meus familiares me chamam assim porque qualquer oportunidade de me fantasiar meu chapéu de bruxa já está pronto, sendo inclusive essa minha fantasia preferida para o Halloween”.

Jessica costuma aproveitar o Halloween também entre amigos e com o namorado, na residência de um deles, ou em alguma casa de shows em Brasília. “Escolho sempre uma boate que eu já conheço e estão produzindo um evento no tema de Halloween, com decoração e concurso de fantasias. O mais legal do Halloween é que sua fantasia não precisa ser a mais fidedigna, a intenção é se divertir fingindo ser o personagem que escolher, para alguns quanto mais macabro melhor”, explica a estudante de direito à reportagem.

Programação fora de casa: vista sua fantasia, e prepare-se para o Halloween em Brasília

O encerramento do Halloweekend, um dos maiores festivais de Halloween do país, acontece na quarta-feira (1º), no Ginásio Nilson Nelson. O local recebeu cenografia especial para se transformar em um Parque de Terror. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da organização a partir de R$ 75.

O segundo dia de desfile com personagens do Halloween, no Taguatinga Shopping, será realizado na terça-feira (31). O evento gratuito pode reunir toda a família, e promete alegrar as crianças. Dentre os personagens assustadores que vão desfilar estão: Edward Mãos de Tesoura, Wandinha, Rainha de Copas, Úrsula, Capitão Jack Sparrow e muitas bruxinhas.

A Casa Thomas Jefferson prepara para quarta-feira (1º) o “Halloween Party” para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos. O terror está garantido no Salão Nobre do Clube do Exército – SCES Trecho 2. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 50, no site.

A fantasia é obrigatória no 2º Halloween da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, na sexta-feira (03), no Salão Nobre da Apcef. Para animar a noite os djs Bob Bruno e Léo Alves estão confirmados como atração. Ingressos a partir de R$ 30, no site.

Para quem curte uma boa história assustadora, não pode perder a 1ª edição do Terror Literário que acontece na terça-feira (31), com entrada gratuita, na Biblioteca Nacional de Brasília. No evento, autores da capital vão ler contos e trechos de obras ficcionais de terror. Além disso, o Halloween literário contará com um bate-papo, sessão coletiva de autógrafos e sorteio de livros. O evento conta com organização do Instituto Fazer o Bem.