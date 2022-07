Gusttavo Lima faz show em Luziânia-GO em julho

Além de Gusttavo, a dupla Bruno e Denner e o cantor Dendelzinho completam o line-up

O cantor Gusttavo Lima já tem data para se apresentar no Entorno. O evento “Embaixador In Luziânia” acontece no dia 22 de julho, no parque de exposições de Luziânia-GO, a partir das 21h. Além de Gusttavo, a dupla Bruno e Denner e o cantor Dendelzinho completam o line-up.

Com megaestrutura, o evento será divido nas áreas Frente palco, Extra vip e Camarote Embaixador, além de lounges exclusivos. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 100.

SERVIÇO

Embaixador In Luziânia

Shows de Gusttavo Lima, Bruno e Denner e Dendelzinho

Local: Parque de Exposições de Luziânia (GO)

Data: 22 de julho

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 100

Ingressos on-line: https://baladapp.com.br/a/embaixador-in-luziania-luziania-go-22-de-julho-de-2022/2780

Pontos de Venda: Redes Tesoura de Ouro e Drogaria Mariana do Jardim Ingá

Lounges pelo telefone: 61 99692-9923

Classificação indicativa: 18 anos