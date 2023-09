Gusttavo Lima é destaque do fim de semana no Na Praia

O ‘Embaixador’ se apresenta no domingo (17). A dupla Bruno & Denner também faz show no dia

Uma das atrações surpresa do festival, o cantor Gusttavo Lima é o destaque da programação do Na Praia deste fim de semana. O ‘Embaixador’ se apresenta no domingo (17). A dupla Bruno & Denner também faz show no dia.

Antes, na sexta (15), é dia de música eletrônica com a festa Marrakesh Love & Music. No line-up, o francês Sebastíen Léger, o DJ e produtor brasileiro Maz e as produtas Sarah Stenzel e Curol, também brazucas.

No sábado (16), o line é brasiliense e diverso: tem sertanejo com Igor & Walace, pagode com o Doze por Oito e uma mistura dos maiores sucessos do momento com o DJ Caio Hot.

Os ingressos podem ser garantidos pelo app/site R2.com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023

Data: 15 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2.com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival