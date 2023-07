Guará recebe o 1º festival de ragga do país

Batidão Sonoro, Dow Raiz, Negra Eve e Macaia Record ‘s são algumas das atrações. O evento ocorre no sábado (15)

O Teatro de Arena do Cave, no Guará, recebe, neste sábado (15), o que os organizadores prometem ser o primeiro festival de ragga do país. O Festival Ragga Brasil traz uma rica programação com shows, pista de skate, oficinas de dança, DJ produção musical e outras intervenções artísticas.

O ragga, conhecido também por dancehall, é um gênero musical eletrônico derivado do reggae, criado na Jamaica entre as décadas de 1970 e 1980. O Festival Ragga Brasil é um desdobramento da tradicional festa Hip-Hop vs Ragga, a batalha de estilos mais envolvente da capital, que nos últimos 18 anos animou as noites do DF com atrações icônicas do hip-hop e do ragga-dancehall brasileiro.

Neste sábado (15), as atrações musicais são Jimmy Luv, do grupo 7 Velas, Macaia Records, Mis Ivy, Ng Coqiunho e Sacal. Representando o Distrito Federal, foram convidados I Cris, Guará Sound System, Selectta KBC, e Negra Eve. Complementando a programação, além dos anfitriões do Batidão Sonoro, o curitibano Dow Raiz, destaque na cena underground nacional, também desembarca na capital.

Serviço:

Festival Ragga Brasil

Sábado, 15 de julho

A partir das 20h

Teatro de Arena do Guará – QE 25, área especial do Cave, Guará II, Brasília-DF

Entrada gratuita

Classificação: 18 anos

Programação: @raggabrasil

Mais informações: (61) 98417 6112