Grupo Molejo marca presença no bloco ‘Se Beber Não Case’

Evento ocorre no complexo Bothanic, neste sábado (11)

O Bothanic Brasília preparou para este sábado o bloco “Se Beber Não Case”, no clima de ressaca de Carnaval. A atração vai ser o grupo Molejo. O evento ocorre neste sábado (11), a partir das 17h.

Fundado em 1988, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, o Molejo faz sucesso desde os anos 1990 com hits como “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Paparico”, “Ah Moleque”, entre outros.

Para curtir o Molejo no Bothanic, os ingressos custam a partir de R$ 33 + taxas (meia entrada, feminino).

Ação solidária

A produção do “Se Beber Não Case” está realizando uma ação solidária. Nela, 50% dos valores arrecadados serão destinados à escola Mão Amiga João Paulo II, voltada para crianças de famílias carentes da região do Paranoá. Quem desejar contribuir separadamente, pode acessar as redes sociais do projeto ou o site do Bothanic

Serviço

Bloco ‘Se Beber Não Case’, com Grupo Molejo

Onde: Bothanic Brasília – SCES Trecho 1, Conjunto 17, 1 – Asa Sul – DF

Quando: 11 de março

Horário: A partir das 17h

Ingressos e informações no site do Bothanic

Para maiores de 18 anos