Geraldo Azevedo faz show em Brasília

Projeto Geraldo in Concert acontece dia 20 de novembro, no clube AABB

Um dos maiores nomes da MPB desembarca em Brasília. Geraldo Azevedo se apresenta na capital com o projeto “Geraldo in Concert”, dia 20 de novembro, sábado, a partir das 20h, no Salão Coberto do Clube AABB. O cantor, compositor e violonista conhecido por sucessos como “Dia Branco” e “Táxi Lunar” exibe o seu show “Voz & Violão” e celebra seus mais de 50 anos de carreira.

Em formato intimista, a apresentação traz um clima aconchegante, envolvendo e emocionando a plateia com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas. Acompanhado de seu virtuoso violão, Geraldo Azevedo vai passear por cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início de sua carreira, como “Táxi Lunar”. “Bicho de Sete Cabeças” e “Caravana”, até canções do seu último álbum, o recém-lançado “Solo Contigo”.

Os ingressos estão à venda através do site Direta Ticket https://diretaticket.com.br/evento/92/Geraldo_Azevedo_ao_Vivo, ou na bilheteria da AABB e na Chocolateria Aguimar Ferreira (ParkShopping). A classificação é 18 anos.

O local é 100% coberto e respeita todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. São mesas e cadeiras com distanciamento e capacidade máxima de 50% do público no local. Aferição de temperatura e uso de máscaras são obrigatórios. O público poderá entrar apenas com comprovante de vacinação contra Covid-19 após 15 dias do recebimento da segunda dose ou dose única, ou com exame PCR negativo com coleta realizada no máximo com 72 horas de antecedência do evento.

Geraldo in Concert

Dia 20 de novembro, sábado, às 20h

Salão Coberto da AABB – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Classificação: 18 anos

Ingressos: https://diretaticket.com.br/evento/92/Geraldo_Azevedo_ao_Vivo ou Aguimar Ferreira Chocolateria (ParkShopping) e bilheteria da AABB

Mais informações: (61) 99117-1078 (whatsapp) ou (61) 99133-5026 (telefone)