Gama recebe stand-up “Rock + Humor”, com Landau e Gabi Roncatti

Casal desembarca no Teatro Sesc Paulo Gracindo no próximo dia 29

Seguindo a segunda temporada em todo o Brasil com entrada gratuita e de acordo com a capacidade permitida do espaço, o stand-up Rock + Humor acontece dia 29 de outubro em Gama (DF) no Teatro Sesc Paulo Gracindo.

O roteiro do Rock + Humor dessa vez tem de forma mais intensa, a interação da música irreverente de Landau com o humor da atriz, dialogando a vida a dois e as situações mais trágicas e cômicas que a evolução do casamento pode levar, deixando o público decidir o que é verdade e o que é ficção.

Nessa união, Gabi Roncatti é a fera do humor. Modelo e atriz, Gabi participou do famoso Programa Fantasia da SBT, foi estrela do Show de Humor Gabiruta, além de participação na Série Vade Retro (Rede Globo), Show de Humor Troca Troca e Troca Troquinha e Musical Disney.

O match entre Landau e Gabi começou nos anos 80 quando Landau se apaixonou platonicamente pela modelo que estava na capa de um caderno Pentex, que ele usava na escola nos anos 90. Duas décadas depois, o casal se conheceu e por acaso, ele descobriu que a modelo do caderno era Gabi: o amor virou realidade.

Há 10 anos Gabi é noiva de Landau e gosta de manter a relação assim mesmo com a infinidade de pedidos do cantor para formalizar o relacionamento. Para entrar nesse mood casados, Gabi organizou um ensaio do ensaio de casamento para checar se o cantor romântico fugiria. O artista não correu, mas ainda o casamento é uma “ideia ali na esquina”.

Da vida real para os palcos, a união das paixões do casal vira o “Rock + Humor”, um espetáculo em que a atriz protagoniza a peça para falar sobre sexualidade e diversos outros temas, mostrando que o humor, o senso crítico e a diversão não são características unicamente masculinas. O contraste da ansiedade da atriz com a energia lúdica e calma do cantor também é um dos recortes da peça.

De forma irreverente e sem tabus, o principal o quadro é “Orgasmos Femininos”, onde a humorista relata como é o orgasmo de cada perfil de mulher, ganhando versões diversas de orgasmos, variando de acordo com cada região do país.

Do outro lado, Landau é puro rock. Nascido em Alfenas, sul de Minas Gerais, há 23 anos, o mineiro lançou mais de 13 álbuns que vão do folk ao hard rock, do AC/DC a Zé Ramalho. O cantor mergulha no rock autêntico e brasileiro, sendo o dono de músicas humorizadas e irreverentes como ‘‘Lata Velha’’ (hit do Caldeirão do Huck), e ‘‘Ela pegou no meu Landau’’. De novidade, Landau apresenta o novo repertório #Rockstrada: além de canções autorais, como as emblemáticas ‘‘Tão só’’ cantada com Zeca Baleiro, ‘‘Amor Demais’’ e o ‘‘Pot Pourri do Landau’’, as homenagens aos grandes ídolos também não ficam de fora, destaque para os clássicos ‘‘ACDZé’’ (Mistura de ACDC com Zé Ramalho), ‘‘The Wallnunciação’’ (Mistura de Alceu Valença e Pink Floyd) ‘‘Jesus numa moto’’ (Sá, Rodrix e Guarabyra) e ‘‘Eu sou terrível’’ (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), mostrando que versatilidade e ecletismo são marcas registradas do artista.

O espetáculo conta ainda com participação especial do comediante Ribamar e do cantor Nilson Lima. Com produção de Camila Vessoni, roteiro e direção artística de Gabi Roncatti e Direção musical Landau.

Stand-up Rock + Humor em Gama (DF)

Data: 29 de outubro de 2022

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Paulo Gracindo, Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1 – Gama, Brasília – DF, 72426-095

Entrada gratuita para maiores de 16 anos

Pra nome na lista, enviar mensagem para o e-mail [email protected]