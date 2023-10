Fundo de Quintal e Pacificadores são atrações do Samambaia Music Fest

Evento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, no estacionamento do estádio Rorizão, com entrada gratuita

A segunda edição da Samambaia Music Fest está marcada para os dias 28 e 29 de outubro. As principais atrações do evento são o grupo de samba Fundo de Quintal e o conjunto de rap Pacificadores. A festa rola no estacionamento do estádio Rorizão, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Ao todo, a festa terá seis horas de duração. No sábado (28), a banda Pacificadores abre o evento, enquanto o Fundo de Quintal encerra com chave de ouro no domingo (29). A Samambaia Music Fest terá ainda artistas locais de pagode como Fernando Chaves, Papel Marchê, 3 a Zero, Owzadia, Manda Real, entre outros. Os horários serão definidos posteriormente.

“O Samambaia Music Fest tem o objetivo de proporcionar muita alegria, diversão e bem-estar para o público. Na verdade, queremos que cada um tenha uma lembrança incrível do evento com muita música e energia boa” declaram Elvis Pontecciano e Felipe Castro, idealizadores do projeto.

Serviço

Samambaia Music Fest – 2ª edição

28 e 29 de outubro

No estacionamento do Rorizão – quadra 301, lote 603, Samambaia-DF

Entrada franca mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @samambaiamusicfest