Freestyle Master Series (FMS) Brasil realiza terceira classificatória em Brasília

Vencedor da competição terá contrato assinado, salário e participará da liga principal da FMS em 2023

A Freestyle Master Series (FMS) é a maior liga de freestyle do mundo. A competição chega ao Brasil para realizar cinco classificatórias onde o vencedor de cada etapa participará da liga principal da FMS em 2023, com contrato assinado e salário. Em Brasília, a terceira classificatória acontece no próximo dia 25 de novembro, às 18h, no Toinha Brasil Show (SOF).

Com etapas realizadas no Rio de Janeiro e Salvador, a terceira classificatória chega em Brasília e será sediada pela Batalha do Museu, tradicional batalha de rima do Distrito Federal. A competição terá participação de 16 MCs selecionados por conquistas em competições nacionais e regionais, além da participação de um MC selecionado pela internet.

Os artistas que participarão da terceira classificatória em Brasília são: Zen, Vitu, Menezes, Japa, Durap, CN, Tonhão, Kadoshi, Levinsk, Ruto, Dias, Motta, MT, CS e Gomes.

A Freestyle Master Series (FMS) é uma liga de freestyle criada na Espanha pela Urban Roosters e está presente em diversos países de língua espanhola. A entrada da liga no mercado brasileiro representa a profissionalização de uma indústria em crescimento, trazendo novas marcas e formatos para o cenário brasileiro.

“O nosso maior objetivo é profissionalizar a figura do MC, que todo mundo possa viver do seu sonho e que possa existir uma estrutura e uma indústria em volta do freestyle, igual existem em outros esportes, como no surf, no skate e nos eSports”, explica Pedro, criador da Urban Roosters e da Freestyle Master Series (FMS).

Serviço

Terceira Classificatória Brasília – FMS 2023

25 de novembro, sexta-feira, às 18h

No Toinha Brasil Show (SOF Q 9)

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no link