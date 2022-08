FP do Trem Bala e Shark fazem shows em Brasília

Apresentações vão rolar no Complexo Fora do Eixo, nesta sexta (26) e sábado (27); programação conta com outros artistas locais

O DJ FP do Trem Bala desembarca em Brasília nesta semana para fazer show em Brasília nesta sexta-feira (26). FP se apresenta no Complexo Fora do Eixo.

Na mesma noite vai ter pagode com o Doze por Oito. Os DJs Disstinto, Hugo Drop, Hebert Vaz e Kacá fecham a festa tocando funk, black music e mais sucessos.

No sábado, é a vez do DJ Shark se apresentar. O DJ vai ter a companhia dos grupos de pagode Nossa Galera e Mistura 61, além dos DJs Pepe, Thiago May, Caio Hot e DJ A.

Os ingressos antecipados para os dois dias custam a partir de R$ 40 no site Furando a Fila. O Complexo fica no Saan, na quadra 1.

Outros shows

Além do Complexo, o Fora do Eixo tem outros locais com festa todo fim de semana. São eles: o Fora do Eixo Lounge, no SIG; e o Bar Fora do Eixo, no Sudoeste. A programação dos próximos dias tá cheia de samba, pagode, funk e black music. Confira o line-up:

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta-feira (26/08): DJ Pepe, Zé Felipe e Miguel e Thiago May

Sábado (27/08): Nego Regis, Ed Bittencourt, Doze por Oito e DJ Ender

Domingo (28/08): Nossa Galera, Pagode da Madu, Thiago May e DJ Rscky

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Sexta (26/08): Na Gandaia

Sábado (27/08): Crys e Grupo Moleque

Domingo (28/08): Gabriel Alves e Grupo Chama Nois

Complexo Fora do Eixo (Saan)

Sexta (26/08): FP do Trem Bala, Disstinto, Doze por Oito, Hugo Drop, Hebert Vaz e Kacá

Sábado (27/08): DJ Shark, DJ A, Caio Hot, Nossa Galera, Mistura 61, Pepe e Thiago May

Domingo (28/08): Danilo Lira, Simples Tok e DJ Kacá