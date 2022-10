Fotógrafo Celso Junior leva o seu olhar aos jovens do projeto social “Se Liga, Juventude!

Encontro presencial acontecerá no Centro de Juventude de Ceilândia e será transmitido a todos os jovens participantes do projeto

O renomado fotógrafo Celso Junior estará com jovens do Se Liga, Juventude! nesta quinta 06, no Centro de Juventude de Ceilândia, para um encontro muito especial. Idealizado pela IECAP- Agência de Transformação Social, o projeto vem oferecendo várias atividades a jovens entre 13 e 29 anos, apostando na evolução profissional e pessoal, valorização da identidade e autoestima através das artes, do convívio cultural e de diálogos psicossociais. E será no contexto de oficinas de fotografia que ele dará a sua contribuição. “Tenho um prazer enorme em participar e colaborar com projetos de cunho social como este. Contarei um pouco da minha trajetória na fotografia, e espero levar, de alguma maneira, inspirações para esses jovens”, declara Celso.

“Ter um convidado especial como o Celso Júnior fortalece a esperança dos adolescentes e jovens do projeto. É munir essa juventude com ferramentas de resiliência e uma história de inspiração como a do Celso traz aos meninos uma força imensa de ir mais longe em busca de seus sonhos”, reforça Renata Oliveira, diretora-presidente da IECAP.

O profissional abordará sua trajetória no mundo da fotografia e processo criativo na palestra “Fotografia como carreira— Como a fotografia mudou a minha vida”. O encontro, sob a coordenação do instrutor Ian Nogueira e da monitora Leanna Abdon, contará com a participação de cerca de 50 jovens, chegando também ao público de interesse através de transmissão via plataforma digital. Além de ministrar a palestra, Celso atuará como curador da exposição que compõe a Vila da Juventude, grande evento de fechamento da ação, marcado para 16 e 17 de novembro no SESC Taguatinga.

Ganhador de 16 prêmios de jornalismo, entre eles o Esso e o Vladimir Herzog, Celso Junior roda o mundo registrando ensaios memoráveis, sobretudo de casamentos. Ele também está à frente da galeria Celso Júnior, no Lago Sul, onde expõe suas obras que retratam Brasília com um olhar único em fine art. Com uma carreira tão consolidada ao longo de mais de 20 anos de atuação, o profissional ainda é reconhecido por trabalhos em defesa da infância e juventude, motivo de convergência e colaboração com a IECAP.

Iniciado em abril de 2022, o Se Liga, Juventude! se encontra na reta final com a realização do último ciclo de oficinas de fotografia e teatro, intervenções cênicas nas escolas que receberam o projeto, passeios fotográficos, ida ao teatro, visita guiada ao Congresso Nacional e palestras, como a oferecida por Celso. Participam da iniciativa as instituições CEF 35, CEM 2 de Ceilândia, o CEF 5 de Taguatinga, o CED 1 da Estrutural e os Centros de Juventude na Estrutural e na Ceilândia, envolvendo 1200 jovens em atividades presenciais e 700 no ambiente on-line.

Sobre o encerramento, a Vila da Juventude será uma celebração cultural, social e cidadã. “Temos muito a comemorar. Os jovens se jogaram nesse aprendizado em busca de conhecimento, oportunidade e desenvolvimento pessoal e profissional. A construção de um mundo melhor é coletiva e passa pela responsabilidade social”, afirma Renata.

O Se Liga, Juventude! é viabilizado por leis de incentivo fiscal e pelo Grupo Santa e do Modalmais, plataforma de investimentos do Banco Modal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a IECAP

A Agência de Transformação Social – IECAP é uma organização da sociedade civil constituída em 2001 que atua em diversos projetos que fortalecem a responsabilidade social. As parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil agregam valor às políticas públicas, aproximando-as das pessoas e das realidades locais, possibilitando a solução de problemas sociais específicos, de forma criativa e inovadora.

A organização já teve projetos em mais de 33 cidades, por meio de ações com excelência na gestão e foco nos resultados. Destacam-se entre os seus princípios a responsabilidade social, a inovação, o empreendedorismo, a cooperação, o compromisso ambiental e a excelência na gestão, tendo como pano de fundo a sustentabilidade dos projetos que desenvolve. Também trabalha para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A IECAP tem a missão de transformar vidas e comunidades por meio de programas e projetos sociais, levando dignidade e novas possibilidades de futuro para a periferia de todo o país.

*A palestra será transmitida via Zoom, para alcançar todos os alunos inscritos nas oficinas de fotografia, podendo ser acompanhada também pelo público em geral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Se liga, Juventude!

Palestra com o fotógrafo Celso Júnior

06 de outubro de 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Das 10h às 12h

Centro de Juventude de Ceilândia

Transmissão ao vivo: https://us02web.zoom.us/j/83840037307

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE