Fora do Eixo tem programação musical variada e promoção em drinks

Com três unidades no Distrito Federal, o bar conta com amplo cardápio e atrações para todos os gostos

Música ao vivo e comida boa é sempre uma ótima opção para curtir o fim de semana. Com um cardápio com opções saborosas e programação cultural diversificada, o Fora do Eixo é ideal para aproveitar os momentos de lazer no melhor estilo. As apresentações acontecem nas unidades da marca no Sudoeste, SAAN (Complexo) e Asa Norte (Bosque Park).

A programação conta com atrações para todos os gostos, passando pelo sertanejo, pagode, axé e muito mais. Os locais seguem os protocolos sanitários e decretos vigentes para combate da Covid, com a higienização de mesas e comprovante de vacinação exigido na entrada dos bares.

O happy hour do Sudoeste está com promoção especial para a semana do consumidor. De quarta (16) a sexta-feira (18), o bar oferece desconto na compra de dois drinks – o segundo sai com 50% de desconto.

Para quem for se divertir no Complexo Fora do Eixo, no SAAN, vai curtir Wilian & Marlon, DJ Thiago May, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Cortesias femininas podem ser retiradas no site.

O lugar recebe na quinta-feira Caio Hot, Manu Funny, Hugo Drop, Henrique Gomes , DJ A, Senx Gang e Kaca. Na sexta-feira, a animação do início do fim de semana fica por conta do pagode do Na Gandaia, Gabriel Corrêa, Hugo Drop, Gabj , Nyka, a partir das 20h.

No sábado, o complexo será palco para o agito do Mistura 61, o MPB do Marvyn, Larbac, KLap Pepe e Thiago May. As apresentações começam a partir das 20h.

O domingo fica por conta dos Grupos: Nossa Galera, Doze por Oito, Simples Tok, e dos cantores Wesley Calixto e Kaca a partir das 18h. Os ingressos antecipados estão disponíveis no site Furando Fila. Para mais informações, o contato é (61) 99610-1777.

Entre as sugestões para petiscar, o bar serve Bolinho de mandioca (R$ 35,90); Mix de pastéis (R$ 49,90) com 8 unidades, nos sabores carne ou queijo; Frango a passarinho (R$ 49,90): porção de 1 kg com muito alho; Pastéis de camarão com catupiry (R$ 59,90 – 8 und.) e Isca de frango (R$ 54,90) acompanhado de molho.

Ainda entre os petiscos, pratos especiais como Linguiça artesanal flambada na pinga (R$ 59,90); Calabresa acebolada (R$ 29,90); Filé com fritas na chapa (R$ 119,90): acompanha cesta de pães e adicional de batatas fritas; e Parmegiana a palito (R$ 119,90) com fritas.

O cardápio conta ainda com uma seleção deliciosa de Coxinha Fritz, nos sabores Frango (R$ 29,90), Frango com bacon (R$ 29,90); Frango com gorgonzola (R$ 29,90) e Frango com muçarela (R$ 29,90), que são servidas em 12 unidades com direito a escolha de molho (maionese alho verde, bacon ou mostarda e mel).

Para beber, chopes a partir de R $8 e uma variada carta de drinques. Entre os autorais, Space X (R$ 22): B honey, B purê e limão; Apollo 11 (R$ 27): vodka, espuma de gengibre, morango, limão e raspa de limão siciliano; Astronauta (R$ 27): Skol Beats Senses, bananinha e limão; e o Cometa Halley (R$ 27): fireball, suco de limão, soda e limão siciliano.

Fora do Eixo – Sudoeste

Endereço: CLSW 105, Loja 122, Sudoeste

Horário de funcionamento: Quarta e quinta, das 16h às 2h; Sexta, de 15h às 2h; Sábado, das 12h às 2h; Domingo, de 15h às 00h.

Instagram: @foradoeixosudoeste

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Fora do Eixo – Bosque Park Experience

Local: (SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte)

Horário de funcionamento: De quarta a domingo, das 16h às 0h

Instagram: @BosqueParkNorte