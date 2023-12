Fim de semana tem oficinas, filmes e ações natalinas

Os destaques integram a programação do Cine Brasília, do Museu de Arte de Brasília e da área do Eixo Monumental; confira as atrações

A agenda cultural no Distrito Federal segue com programação mesmo nos dias que antecedem a festividade do Natal. Quem quiser entrar no espírito natalino pode aproveitar as atividades do projeto Um Sonho de Natal, com estruturas montadas desde a Esplanada dos Ministérios até a Praça do Cruzeiro. Já os que procuram fugir do clima das festas de fim de ano podem optar pelas atrações do Museu de Arte de Brasília (MAB) e do Cine Brasília.

Nesta sexta-feira (22) tem show da DJ La Reina (17h), do Grupo Poser (17h e 19h), da Cia de Cantores Líricos de Brasília (19h) e do DJ Eletromanas (das 17h às 21h). Também tem encenação do teatro para bebês Achadouros, do Criadouros Coletivo, às 18h e 19h. No sábado (23), as apresentações são do DJ Eletromanas (17h), Grupo Poser (17h e 19h), Cia de Cantores Líricos de Brasília (19h), DJ Maraskin (das 17h às 21h) e da Cia A Autêntica Família Firula (18h).

A programação segue até 1º de janeiro, sempre das 17h às 22h, com entrada gratuita. Para assistir aos espetáculos teatrais é preciso retirar o ingresso pelo site do evento.

Programação variada no MAB

O Museu de Arte de Brasília está com cinco exposições abertas no espaço. Além da mostra permanente do acervo, estão em cartaz Borboletando, Brasília photo show, O fio que conecta e Infância nos terreiros. Todas podem ser visitadas normalmente na sexta-feira e no sábado, das 10h às 19h; e no domingo (24) com horário reduzido, das 10h às 13h.

Além disso, o fim de semana continua com as atividades gratuitas educativas. Na sexta-feira, às 14h30 e às 16h30, ocorrem as oficinas Arte cinética e Monotipia, respectivamente. No sábado, às 10h30, tem contação de histórias, e às 15h, a oficina Descobrindo o acervo com jogos. No domingo, a partir das 10h30, a dinâmica é de brincadeiras populares. A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Cine Brasília

O Cine Brasília exibe na sexta-feira e no sábado na sessão de 10h o filme nacional Uma carta para o Papai Noel. De Gustavo Spolidoro, o longa-metragem mostra o bom velhinho em crise após se sentir abandonado pelas crianças que não se interessam mais por ele, apenas pelos presentes. Ao receber a carta de Johan, Papai Noel forma um vínculo especial com o menino órfão, e os dois partem para uma jornada em busca do passado.

Outro destaque da programação é a estreia do projeto Radar Oscar 2024, com exibição de filmes que podem concorrer à premiação no próximo ano por preços acessíveis. Na sexta, às 14h, tem exibição de Terra de Deus. A produção se passa no final do século XIX e acompanha um padre dinamarquês que viaja para uma parte remota da Islândia para construir uma igreja.

No sábado, o longa-metragem escolhido é Oppenheimer, com sessão às 19h30. Dirigido por Christopher Nolan, o filme narra a história do cientista americano J. Robert Oppenheimer e o papel dele no desenvolvimento da bomba atômica.

Com informações da Agência Brasília