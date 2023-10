Fim de semana pós-feriado tem programação para a família toda

Entre as atrações culturais promovidas com apoio do GDF, diversos eventos gratuitos movimentam a capital, além de festivais, teatro e cinema

Depois de um feriado repleto de eventos voltados para as crianças, o fim de semana chega com mais opções para toda a família, trazendo atrações culturais promovidas pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Confira a programação entre esta sexta-feira (13) e domingo (15) para a capital, que conta com filmes inéditos, festivais, musicais, shows de palhaçaria e contação de histórias.

Oficinas e histórias

O Museu de Arte de Brasília (MAB) terá oficinas, visitas mediadas e jogos com o acervo. As atividades atendem crianças a partir de 18 meses e vão até o público com mais de 60 anos, tudo por meio do MAB Educativo.

No sábado (14), a partir das 10h, a oficina Pintando com as Cores dos Alimentos inicia os trabalhos com crianças de 18 meses a 3 anos, seguida por jogos de acervo, às 15h. Às 16h30, a oficina de pequenas arquiteturas ocupa as mãozinhas de crianças a partir de 4 anos.

Já no domingo (15), a partir das 10h15, a oficina de Curadoria em Maquete contempla as crianças a partir de 8 anos. Às 15h vêm os jogos de acervo, seguidos pela oficina de frotagem de espécimes do cerrado, para crianças de 4 anos, às 16h30.

Também é possível aproveitar o espaço em volta do MAB, com vista para um campo com obras instaladas e integradas à arquitetura modernista da instituição, além de um gramado convidativo para um piquenique após a visita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Biblioteca Nacional de Brasília, um sarau de contação de histórias toma conta do espaço no sábado, das 14h às 16h. O evento, em parceria com a Associação Amigos das Histórias, é gratuito e será realizado na porta de entrada da BNB CC3P e no Espaço Oscar Niemeyer.

Musicais e espetáculos

O musical ‘Gracias a la Vida’ foi um dos últimos trabalhos do diretor Hugo Rodas | Foto: Divulgação

O musical Gracias a la Vida estará em cartaz na sexta e no sábado, às 20h, no Teatro Galpão do Espaço Cultural Renato Russo. Estreando a segunda temporada no local, esta foi a última obra teatral assinada pelo diretor Hugo Rodas, referência no teatro de Brasília. Nas próximas semanas, a peça segue circulando no Complexo Cultural da Samambaia e no Sesi Taguatinga.

Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente, no local, até duas horas antes do início de cada sessão. A peça é uma viagem pela América Latina, “o continente insubmisso”, segundo o roteirista, Pedro Tierra. Por meio da música, da imagem, da poesia e da história, o espetáculo envolve os espectadores em uma jornada pelas revoluções do sul do continente americano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Show de Palhágica traz Chouchou e seu fiel amigo Farofa com números de palhaçaria e ilusionismo | Foto: Divulgação

Um espetáculo de mágica também ocupará o Espaço Cultural Renato Russo da 508 Sul, sábado (14) e domingo (15), às 15h, na Sala Marco Antônio. O Show de Palhágica traz Chouchou e seu fiel amigo Farofa com números de palhaçaria e ilusionismo para entreter a criançada. Os ingressos estão à venda na plataforma digital do Sympla.

Cinema

Esta semana, a programação do Cine Brasília traz estreia de dois filmes que têm, como destaque as histórias de grandes nomes da música brasileira, com a cinebiografia Meu nome é Gal, sobre a cantora Gal Costa, e o documentário Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você.

Além da programação especial para as crianças e a mostra de filmes franceses O Cinema de Ensaio de Chris Marker, continua em cartaz o filme Nosso Sonho, que narra a jornada da dupla Claudinho e Buchecha. Para mais informações, sinopses e trailers, basta acessar a página do Cine Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festivais

O Eixo Cultural Ibero-Americano sedia a primeira edição do K-Festival, o Festival da Cultura Coreana, sexta e sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 11h às 19h. O evento terá estandes de gastronomia e produtos diversos, em comemoração aos 60 anos da imigração sul-coreana no Brasil. A entrada é gratuita, mediante a retirada do ingresso digital.

Dois dias de festa, sexta e sábado, movimentam o Setor de Diversões Sul (SDS), no Conic. O festival Isso Aqui é DF celebra a cultura periférica com line-up formado por artistas como Margaridas, Tropkillaz e DJ Xamã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira edição do Sereiau inicia no domingo, em parceria com o Instituto Rosa dos Ventos. O Festival de Cabaçaria Tradicional promove seis dias de atividades gratuitas em diferentes pontos culturais da cidade, como Espaço Cultural Renato Russo, Kifanda e Infinu, além de ambiente virtual, no canal Sereia Luzia e na plataforma Zoom.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto enaltece as tradições populares com shows e espetáculos de artistas nacionais e internacionais. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Os interessados em participar dos encontros virtuais e das oficinas devem garantir a vaga, preenchendo os formulários de inscrição. Para os shows, não será necessária a retirada de ingressos, mas o espaço é sujeito a lotação.

Com informações da Agência Brasília