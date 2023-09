Fim de semana na Expoabra tem gravação de DVD de Humberto & Ronaldo e muito mais

Também na sexta (15), tem show das duplas Rionegro & Solimões e George Henrique & Rodrigo

Como era de se esperar, o segundo fim de semana da Expoabra 2023 promete muita música sertaneja. Após a abertura na semana passada, a feira continua suas atividades. O destaque é a gravação do DVD Copo Sujo 3, da dupla Humberto & Ronaldo, na sexta-feira (15).

Também na sexta (15), tem show das duplas Rionegro & Solimões e George Henrique & Rodrigo. No sábado (16/9), os shows serão comandados por Zezé di Camargo & Luciano e Vitinho Imperador, além dos artistas de Brasília William & Marlon e Belluco.

Além dos shows, a Expoabra promove provas de equestres e exposição de bovinos com entrada gratuita, possibilitando ao público prestigiar de perto algumas das raças mais nobres do mundo.

Vários debates importantes para a agropecuária brasileira também ocorrem nesta semana, como o “Primeiro Encontro Agromulher da Expoabra”, uma pauta importante e que tem ganhado cada vez mais espaço e força no calendário agro do país. Oficinas sobre certificação orgânica, captura de abelhas e enxames, tecnologia de produção do cerrado, crédito rural e financiamento e o 1º Congresso Nacional de Diretos do Agronegócio.

SERVIÇO

Expoabra 2023

Shows:

Sexta-feira, 16: Humberto & Ronaldo, Rionegro & Solimões e George Henrique & Rodrigo

Sábado, 17: Zezé di Camargo & Luciano, Vitinho Imperador, William & Marlon e Belluco.

Ingressos a partir de R$ 40 no Ingresse