Fim de semana de Rock no Música em Conjunto

O projeto trará ao Jardim Urbano duas atrações por dia com dobradinha de rock e cerveja artesanal do Beba do Quadrado

O Música em Conjunto deste final de semana vai de rock’n’roll. A programação de outubro do Música em Conjunto segue com o formato de mini festival e traz ao palco do Jardim Urbano, espaço multitarefas localizado na área aberta do 3º piso do shopping, o melhor do bom e velho rock. Na programação dos dias 08/10 e 09/10, presenças de Vintage Groove Trio (Rock 60/70/80), Lay Back (Pop rock), Rubinho Gabba e Line (rock). O público ainda pode acompanhar as apresentações degustando as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal, no bar do Beba do Quadrado. Os shows acontecem a partir das 13h30, no sábado e das 13h30h no domingo, com acesso livre e entrada gratuita.

A programação do sábado começa às 13h30 com o Vintage Groove Trio, um Power Trio com repertório incrível, que vem tocando os clássicos do rock’n’roll dos anos 60, 70 e 80. Às 16h30, o grupo Lay Back assume o palco com um show especial tocando do pop ao classic rock internacional. Abrindo os trabalhos no domingo, às 13h30h, o cantor e compositor Rubinho Gabba, que entrega o melhor do pop rock inglês. O último show do final de semana é da banda Line, que traz no repertório sucessos de Kid Abelha, Pitty, Cranberries e muito rock com vocal feminino.

Cervejas Especiais

Para fechar a parceria perfeita de boa música e cerveja de qualidade, o público ganha mais um presente. Parceira habitual do Conjunto Nacional, a equipe do Beba do Quadrado, responsável pela organização do festival Beba no Conjunto, vai operar o bar no Jardim Urbano. Os frequentadores do espaço multiuso, poderão provar as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal. A casa inicia as atividades oferecendo rótulos das cervejarias Ayres, Petra e Cacildis.

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos, com 52 mesas, instaladas respeitando o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde. Todas as sextas e sábados, o projeto Música em Conjunto é realizado no espaço, trazendo os destaques da cena musical do Distrito Federal. Interligado ao ambiente ao ar livre está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com duas operações gastronômicas: O Maria Teresa Café e o Beba do Quadrado. O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço:

Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Sábado 08/10

13:30h – Vinta Groove Trio (Rock 60/70/80)

16:30h – Lay Back (Pop Rock)

Domingo 09/10

13:30 – Rubinho Gabba (Rock)

16:30 – Line (Rock)

Entrada gratuita