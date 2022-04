Fica Comigo: ingressos à venda para nova edição da festa de pagode retrô na capital

O evento acontece no próximo dia 28 de maio, a partir das 16h, com a participação especial do trio de DJs Make U Sweat

Há mais de 10 anos espalhando amor e alegria com o melhor do que o pagode retrô tem a oferecer, a festa Fica Comigo está com a próxima edição programada para o dia 28 de maio na capital federal, e abre as vendas em uma data especial. Esta quarta-feira, 13 de abril, é quando comemora-se o Dia Internacional do Beijo, celebração que tem tudo a ver com o evento, desta vez inspirado no tema “Love is in the air”.

Após muito tempo de relacionamento online, chegou a hora dos fãs de pagode programarem um grande reencontro para as 16h do próximo dia 28 de maio, em um local surpresa, que será divulgado posteriormente. A banda Fica Comigo será a atração principal, além do trio de DJs Make U Sweat como convidados. A organização da festa é da Funn e os ingressos custam a partir de R$ 90, disponíveis na plataforma Ingresse. Garanta já o seu, pois as edições anteriores esgotaram rapidamente!

Serviço:

Fica Comigo – Love is in the air

Onde: local surpresa em Brasília – DF, a ser anunciado

Quando: 28 de maio, às 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 90 para mulheres e R$ 110 para homens

Ingressos disponíveis na plataforma Ingresse

Mais informações: @fuunnentretenimento