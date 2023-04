Festival The Town anuncia shows de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar com convidadas

As vendas oficiais dos ingressos para o The Town começam nesta terça-feira, 18, a partir das 19h, apenas pelo site da Ticketmaster

O festival The Town anunciou na noite desta segunda-feira, 17, que o astro Liam Payne fará um show no palco Skyline, dia 7 de setembro. Payne tem mais de 5 bilhões de streams até o momento, e já vendeu mais de 23 milhões de singles. Também para o Skyline, a cantora australiana Iggy Azalea vai fazer um show dia 2 de setembro, mesma data em que Post Malone será headliner. A rapper Azalea vai trazer sucessos como Fancy, Black Widow, Kream e Team.

No dia 10 de setembro – que já terá Jão e Gloria Groove – Pabllo Vittar, drag queen e cantora, vai levar como convidados Liniker e Jup do Bairro para o The One. Um texto enviado pela assessoria de imprensa do evento diz que “uma das maiores e mais importantes artistas brasileiras, a cantora vai entregar um show energizante e repleto de hits”, como K.O., Amor de Que, Zap Zum, Bandida, Corpo Sensual e diversos outros.

As vendas oficiais dos ingressos para o The Town começam nesta terça-feira, 18, a partir das 19h, apenas pelo site da Ticketmaster. O ingresso custa R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada, e não há cobrança de taxas adicionais.

Pode ser efetuada a compra de até quatro ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada por dia, por CPF. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento.

O pagamento poderá ser feito apenas por cartão de crédito. O valor poderá ser parcelado em até seis vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até oito vezes sem juros.

Estadão Conteúdo